Россия открыла в Вашингтоне выставку о «краже» скифского золота
Киев • УНН
Россия распространяет альтернативную версию истории скифского золота. Коллекцию законно вернули Украине в ноябре 2023 года.
кремль продолжает пропагандистскую кампанию, пытаясь навязать миру альтернативную реальность относительно «скифского золота». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что российские дипломаты в помещении посольства рф в Вашингтоне открыли фотовыставку с провокационным названием «Крымское золото: «цивилизованная» Европа грабит российские сокровища».
Заявления россии о «краже» исторических ценностей полностью безосновательны. В 2023 году Верховный суд Нидерландов после почти десятилетнего судебного процесса окончательно признал, что коллекция артефактов, известных как «скифское золото», является государственной частью Музейного фонда Украины, а не собственностью оккупированных россией крымских музеев. В ноябре 2023 года коллекция была официально и на законных основаниях возвращена в Киев
Там считают, что с помощью подобных пропагандистских мероприятий кремль стремится сформировать у западной аудитории ложное мнение, будто законное решение суда о возвращении Украине «скифского золота» является «грабежом».
«Ранее Центр сообщал о проведении россиянами аналогичной манипулятивной выставки в москве. Теперь этот пропагандистский инструментарий кремль пытается экспортировать на Запад», — говорится в сообщении.
Напомним
В Луганской области оккупанты создали совет для продвижения пропаганды и контроля мировоззрения. В состав комиссий вошли военнослужащие рф и местные коллаборационисты.
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