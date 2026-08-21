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The Guardian
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росія відкрила у Вашингтоні виставку про "крадіжку" скіфського золота

Київ • УНН

 • 3842 перегляди

росія поширює альтернативну версію історії скіфського золота. Колекцію законно повернули Україні у листопаді 2023 року.

росія відкрила у Вашингтоні виставку про "крадіжку" скіфського золота

кремль продовжує пропагандистську кампанію, намагаючись нав'язати світові альтернативну реальність щодо "скіфського золота". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські дипломати у приміщенні посольства рф у Вашингтоні відкрили фотовиставку з провокативною назвою "Кримське золото: "цивілізована" Європа грабує російські скарби".

Закиди росії про "крадіжку" історичних цінностей повністю безпідставні. У 2023 році Верховний суд Нідерландів після майже десятирічного судового процесу остаточно визнав, що колекція артефактів, відомих як "скіфське золото", є державною частиною Музейного фонду України, а не власністю окупованих росією кримських музеїв. У листопаді 2023 року колекцію було офіційно та на законних підставах повернуто до Києва

- вказують у ЦПД.

Там вважають, що за допомогою подібних пропагандистських заходів кремль прагне сформувати хибну думку у західної аудиторії, нібито законне рішення суду щодо повернення Україні "скіфського золота" є "грабунком".

"Раніше Центр повідомляв про проведення росіянами аналогічної маніпулятивної виставки в москві. Тепер цей пропагандистський інструментарій кремль намагається експортувати на Захід", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Луганщині окупанти створили раду для просування пропаганди та контролю світогляду. До складу комісій увійшли військові рф та місцеві колаборанти.

На ТОТ Донеччини культура перетворилася на військову пропаганду - ЦНС05.10.25, 01:13 • 5731 перегляд

Вадим Хлюдзинський

КультураСвіт
російська пропаганда
Вашингтон
Європа
Нідерланди
Україна
Київ