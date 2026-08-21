росія відкрила у Вашингтоні виставку про "крадіжку" скіфського золота
Київ • УНН
росія поширює альтернативну версію історії скіфського золота. Колекцію законно повернули Україні у листопаді 2023 року.
кремль продовжує пропагандистську кампанію, намагаючись нав'язати світові альтернативну реальність щодо "скіфського золота". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що російські дипломати у приміщенні посольства рф у Вашингтоні відкрили фотовиставку з провокативною назвою "Кримське золото: "цивілізована" Європа грабує російські скарби".
Закиди росії про "крадіжку" історичних цінностей повністю безпідставні. У 2023 році Верховний суд Нідерландів після майже десятирічного судового процесу остаточно визнав, що колекція артефактів, відомих як "скіфське золото", є державною частиною Музейного фонду України, а не власністю окупованих росією кримських музеїв. У листопаді 2023 року колекцію було офіційно та на законних підставах повернуто до Києва
Там вважають, що за допомогою подібних пропагандистських заходів кремль прагне сформувати хибну думку у західної аудиторії, нібито законне рішення суду щодо повернення Україні "скіфського золота" є "грабунком".
"Раніше Центр повідомляв про проведення росіянами аналогічної маніпулятивної виставки в москві. Тепер цей пропагандистський інструментарій кремль намагається експортувати на Захід", йдеться у повідомленні.
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