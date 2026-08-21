В Соломенском районе Киева завершили аварийные работы после вражеской атаки
Киев • УНН
После удара 20 августа в Киеве погибли 16 человек, 42 пострадали, 12 спасены. Спасатели демонтировали 5 плит и вывезли 62 кубометра обломков.
Аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе Киева после вражеской атаки в ночь на 20 августа завершены. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Указывается, что в результате вражеского обстрела в столице погибли 16 человек, 42 человека пострадали. 12 человек удалось спасти.
Утром на локации в Соломенском районе работы будут возобновлены. В настоящее время спасатели демонтировали 5 плит перекрытия. Также разобрали и вывезли 62 куб. м разрушенных строительных конструкций
Напомним
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