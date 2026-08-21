В Соломенском районе Киева завершили аварийные работы после вражеской атаки

Аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе Киева после вражеской атаки в ночь на 20 августа завершены. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Указывается, что в результате вражеского обстрела в столице погибли 16 человек, 42 человека пострадали. 12 человек удалось спасти.

Утром на локации в Соломенском районе работы будут возобновлены. В настоящее время спасатели демонтировали 5 плит перекрытия. Также разобрали и вывезли 62 куб. м разрушенных строительных конструкций - говорится в сообщении.

Напомним

В полиции показали первые минуты после циничного удара по Киеву 20 августа.

В бизнес-центре Киева после падения обломков дрона обнаружили погибшего и двух пострадавших — мэр