Патрульні показали перші хвилини після удару рф по Києву
Київ • УНН
Патрульні надали допомогу трьом травмованим жінкам після атаки на Київ. Унаслідок масованого удару загинули 15 людей, ще 39 постраждали.
У поліції показали перші хвилини після цинічного удару по Києву 20 серпня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що з перших хвилин на місцях удару були бійці підрозділу тактико-оперативного реагування.
Зокрема, Денис Тригубенко та Антон Добренко виявили трьох травмованих жінок і надали їм домедичну допомогу - наклали пов’язки та турнікети, щоб зупинити кровотечу, надалі допомогли транспортувати до карет швидкої
Він додав, що патрульні, рятувальники, медики та всі екстрені служби продовжують працювати на місцях, ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
Нагадаємо
У Києві кількість загиблих унаслідок масованої атаки рф збільшилася до 15, ще 39 людей постраждали.
У бізнес-центрі Києва після падіння уламків дрона виявили загиблого та двох постраждалих - мер20.08.26, 18:20 • 2946 переглядiв