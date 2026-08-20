Патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву
Киев • УНН
Патрульные оказали помощь трем травмированным женщинам после атаки на Киев. В результате массированного удара погибли 15 человек, еще 39 пострадали.
В полиции показали первые минуты после циничного удара по Киеву 20 августа. Об этом сообщает УНН.
Детали
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что с первых минут на местах ударов находились бойцы подразделения тактико-оперативного реагирования.
В частности, Денис Тригубенко и Антон Добренко обнаружили трех травмированных женщин и оказали им домедицинскую помощь — наложили повязки и турникеты, чтобы остановить кровотечение, в дальнейшем помогли транспортировать их к машинам скорой помощи
Он добавил, что патрульные, спасатели, медики и все экстренные службы продолжают работать на местах, ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.
Напомним
В Киеве количество погибших в результате массированной атаки рф увеличилось до 15, еще 39 человек пострадали.
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