У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
Київ • УНН
У Києві внаслідок масованої атаки рф загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Рятувальні та інші служби продовжують працювати на місцях.
У Києві внаслідок масованої атаки рф кількість загиблих збільшилася до 15, ще 39 людей постраждали, повідомили у Київській МВА у четвер, пише УНН.
Станом на 12:30, на жаль, зросла кількість загиблих до 15 осіб. Співчуття близьким та рідним. Кількість потерпілих становить 39 людей
"За даними медиків, уже 15 загиблих у Києві внаслідок масованої атаки ворога на столицю", - підтвердив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко.
Як вказали у КМВА, "усі відповідні служби продовжують працювати на місцях".
Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіацію20.08.26, 11:58 • 2790 переглядiв