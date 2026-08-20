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У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15

Київ • УНН

 • 15250 перегляди

У Києві внаслідок масованої атаки рф загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Рятувальні та інші служби продовжують працювати на місцях.

У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15

У Києві внаслідок масованої атаки рф кількість загиблих збільшилася до 15, ще 39 людей постраждали, повідомили у Київській МВА у четвер, пише УНН.

Станом на 12:30, на жаль, зросла кількість загиблих до 15 осіб. Співчуття близьким та рідним. Кількість потерпілих становить 39 людей

- зазначили у КМВА.

"За даними медиків, уже 15 загиблих у Києві внаслідок масованої атаки ворога на столицю", - підтвердив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко.

Як вказали у КМВА, "усі відповідні служби продовжують працювати на місцях".

Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіацію20.08.26, 11:58 • 2790 переглядiв

Юлія Шрамко

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