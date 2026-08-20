В Киеве число погибших в результате массированной атаки рф возросло до 15

В Киеве в результате массированной атаки рф число погибших увеличилось до 15, еще 39 человек пострадали, сообщили в Киевской ГВА в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 12:30, к сожалению, число погибших возросло до 15 человек. Соболезнования близким и родным. Число пострадавших составляет 39 человек - отметили в КГВА.

"По данным медиков, в Киеве уже 15 погибших в результате массированной атаки врага на столицу", - подтвердил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.

Как указали в КГВА, "все соответствующие службы продолжают работать на местах".

Число погибших в результате атаки РФ на Киев и область возросло до 14, к ликвидации последствий привлечена авиация