В Киеве число погибших в результате массированной атаки рф возросло до 15
Киев • УНН
В Киеве в результате массированной атаки рф погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Спасательные и другие службы продолжают работать на местах.
В Киеве в результате массированной атаки рф число погибших увеличилось до 15, еще 39 человек пострадали, сообщили в Киевской ГВА в четверг, пишет УНН.
По состоянию на 12:30, к сожалению, число погибших возросло до 15 человек. Соболезнования близким и родным. Число пострадавших составляет 39 человек
"По данным медиков, в Киеве уже 15 погибших в результате массированной атаки врага на столицу", - подтвердил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.
Как указали в КГВА, "все соответствующие службы продолжают работать на местах".
Число погибших в результате атаки РФ на Киев и область возросло до 14, к ликвидации последствий привлечена авиация20.08.26, 11:58 • 2712 просмотров