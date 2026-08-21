У Соломʼянському районі Києва завершили аварійні роботи після ворожої атаки
Київ • УНН
Після удару 20 серпня в Києві загинули 16 людей, 42 постраждали, 12 врятували. Рятувальники демонтували 5 плит і вивезли 62 кубометри уламків.
Аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі Києва після ворожої атаки в ніч на 20 серпня завершено. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Вказується, що внаслідок ворожого обстрілу у столиці загинули 16 осіб, 42 людини постраждали. 12 осіб вдалося врятувати.
Вранці на локації в Соломʼянському районі роботи будуть відновлені. Наразі рятувальники демонтували 5 плит перекриття. Також розібрали та вивезли 62 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій
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