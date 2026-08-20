Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях против российского военного комплекса, против тех лиц, которые сами так или иначе стали частью российского образа жизни и сохраняют связи с этим государством несмотря даже на такую войну, передает УНН.

Сегодня я также подписал указы о новых санкциях — несколько пакетов. Против российского военного комплекса, против тех лиц, которые сами так или иначе стали частью российского образа жизни и сохраняют связи с этим государством несмотря даже на такую войну. Это и коллаборационисты на временно оккупированных территориях Украины, и бывшие деятели из Украины, которые сейчас где-то там, в Европе, но документами, связями и душой они в россии - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент подчеркнул, что санкционная работа будет продолжаться и будет "объединять наши санкции в украинской юрисдикции с санкциями партнеров".

Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота