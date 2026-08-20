Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
Київ • УНН
Зеленський підписав кілька санкційних пакетів проти воєнного комплексу рф, колаборантів і колишніх українських діячів. Робота триватиме.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки із цією державою попри навіть таку війну, передає УНН.
Сьогодні також я підписав укази про нові санкції – кілька пакетів. Проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки із цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв’язками й душею вони в росії
Президент наголосив, що санкційна робота триватиме та буде "об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів".
Зеленський запровадив нові санкції проти ракетників рф та "тіньового" флоту23.05.26, 14:41 • 64696 переглядiв