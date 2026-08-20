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Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Зеленський підписав кілька санкційних пакетів проти воєнного комплексу рф, колаборантів і колишніх українських діячів. Робота триватиме.

Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки із цією державою попри навіть таку війну, передає УНН.

Сьогодні також я підписав укази про нові санкції – кілька пакетів. Проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки із цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв’язками й душею вони в росії 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент наголосив, що санкційна робота триватиме та буде "об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів". 

Зеленський запровадив нові санкції проти ракетників рф та "тіньового" флоту23.05.26, 14:41 • 64696 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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Володимир Зеленський
Україна