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ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года

Киев • УНН

 • 9274 просмотра

Украинские авиапредприятия постепенно отказываются от советских ГОСТов в пользу национальных ДСТУ и стандартов НАТО. Полная интеграция ожидается к 2030 году.

ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года

До 2014 года украинские авиационные предприятия массово использовали советские стандарты ГОСТ для ремонта авиатехники. После 2014 года страна начала постепенно переходить на национальные стандарты ДСТУ, но этот процесс оказался длительным, и многие предприятия до сих пор его не завершили. С началом полномасштабной войны проблема обострилась, ведь в условиях боевых действий использование устаревших норм может нести критические риски. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель начальника управления Государственной авиационной службы Украины - Государственный инспектор по авиационному надзору за летной пригодностью воздушных судов отдела малых воздушных судов управления сертификации типа авиационной техники Игорь Лобан.

Украина постоянно совершенствовалась, постепенно переходила на новые стандарты… Но, как было заложено ранее — все предприятия еще по советскому наследию действовали по одинаковым промышленным стандартам, и они использовались на всех предприятиях. Это была единая система

— отметил Лобан.

Он пояснил, что для полноценного перехода на современные украинские или международные стандарты была нужна "большая школа" — институты, специалисты, которые должны были быть привлечены ко всем этапам перехода. Именно их отсутствие и стало причиной медленной модернизации подходов в авиаотрасли. В то же время, по мнению Лобана, не правильным было бы сломать существующую систему стандартов работы авиаотрасли и одномоментно перейти на новые современные государственные стандарты или начать работать по европейским или натовским правилам. Для этого нужна подготовка и переходный период.

По словам госавиаинспектора, после 2014 года в Украине начали внедрять государственный стандарт Украины, а впоследствии уже приближаться к европейским и натовским стандартам.

Мы взяли за основу смешанную систему, отказываясь от советских стандартов, и начали переходить на более современный европейско-американский подход… Начали использовать европейские подходы, шаг за шагом совершенствовать эту систему

— рассказал Лобан.

Однако далеко не все предприятия завершили этот переход. Некоторые до сих пор работают по так называемой "смешанной системе", сочетая ГОСТы и новые нормативы. Такой подход опасен, особенно в условиях войны.

Он добавил, что после 2022 года потребность в национальных стандартах стала более насущной.

"Мы отошли от тех (советских и постсоветских - ред.) стандартов  и нам нужно было это все менять, надо использовать под свое проектирование, под свою технику, под ее ремонт. Потому что у нас нет тех компонентов, нет тех требований, которые мы можем взять из СССР", - пояснил Лобан.

Риски, которые возникают в боевых условиях при использовании устаревших стандартов, связаны не только с безопасностью полетов, но и с ресурсом техники. Госинспектор объяснил, что сейчас предприятия продолжают работать над внедрением новых современных стандартов для того, чтобы после ремонта авиатехники она могла летать дольше – до 2 000 часов.

Сейчас Украина не имеет другого выбора, кроме как полностью перейти на стандарты НАТО. Однако полноценное внедрение, по словам Лобана, возможно не ранее 2030 года.

Уже не один год идет работа в этом направлении (приближение к стандартам НАТО - ред.). Тем более военная авиационная техника переходит на стандарты НАТО. И мы тоже, наш орган, во всем помогаем. И другого пути у Украины нет, кроме как переходить на эти стандарты. Полноценно, я думаю, что это до 2030 года, раньше не будет. Потому что постоянно идет совершенствование, потому что идет и перевод, и понимание, насколько мы сможем подготовить наши предприятия, не просто перевести (их документацию - ред.),  взять за основу, а насколько наши предприятия будут готовы к выполнению тех или иных условий по стандартам, например, НАТО

- отметил Лобан.

Таким образом, сегодня Украина живет в условиях параллельного существования двух нормативных систем: устаревшей советской и современной, ориентированной на европейские стандарты и стандарты НАТО. Такое "удвоение" является временным вынужденным компромиссом, который, как отмечают специалисты, должен как можно быстрее завершиться окончательным переходом на единые современные требования — ради безопасности, эффективности и живучести украинской авиационной техники в условиях войны.

Добавим

Такая коллизия с "удвоением" стандартов иногда приводит к неожиданному повороту, который в нынешних условиях полномасштабного вторжения россии выглядит очень опасно. Например, когда одна компания модернизирует технику по государственному стандарту, а затем другая, работающая по ГОСТам, берется ее ремонтировать, оказывается, что детали не совпадают, и начинается разбирательство с правоохранителями. А техника при этом не выполняет своего прямого назначения.

УНН ранее освещал ситуацию, возникшую с двумя вертолетами, которые использовались военными частями. После модернизации по стандартам ДСТУ, которую проводила компания "МС Авиа-Грейд", два вертолета Ми-8 были вооружены и стали боевыми. После того, когда подошло время их капитального ремонта, они по контракту попали в другую компанию, работающую по ГОСТам.

С вертолетов было снято и разобрано вооружение. Из-за того, что компании используют разную техническую документацию по разным стандартам, во время ремонта было установлено, что использовали якобы "неаутентичные" детали. Это несмотря на то, что после модернизации были проведены необходимые испытания и пройдены согласования всех необходимых служб и ведомств.

К ситуации привлекли Службу безопасности Украины, и сейчас вооружение с вертолетов арестовано. Ремонт должен подойти к завершению уже 30 июня, но из-за ареста оборудования вертолеты вернутся в воинские части уже не боевыми.

Подробнее о ситуации читайте в материале Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Служба безопасности Украины
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Украина
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