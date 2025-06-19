Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ

В Украине продолжается конкурс по отбору нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его последним этапом станут собеседования с кандидатами, которые состоятся 21-23 июня. По их результатам члены комиссии должны рекомендовать Кабинету министров Украины двух человек, из числа которых будет определен победитель.

Биографии части из 16 кандидатов уже тщательно разобрали журналисты, но часть обошли вниманием, как таких, что уже проходили конкурсы в НАБУ, а значит имеют меньше проблемных вопросов. Но всплыли связи с РФ, скрытое имущество и сомнительные контакты.

Центр противодействия коррупции заявляет, что в лидерскую пятерку конкурса вошли независимые кандидаты, например, три представителя НАБУ. Вероятно это Александр Скомаров, Роман Яроменок и Александр Цивинский. Также на победу рассчитывают Руслан Даменцов, Максим Ворвуль и прокуроры Омаров Амил Азад и Аттіла Ковчі.

Что известно о фаворитах в конкурсе на директора БЭБ

Александр Скомаров - руководитель Второго Главного подразделения детективов НАБУ. По версии Института Экономического Лидерства, Скомаров - кандидат высокого уровня коррупционных рисков.

По данным журналистов, он скрыл российское гражданство отца и его бизнес в оккупированной части Луганской области. По информации издания СтопКор, паспорт отец Скомарова получил только в январе 2024 года вероятно для того, чтобы продать дом и автомобиль уже по российскому законодательству. Ведь после возвращения в Украину он снова выезжал за границу 25 декабря 2024 года и мог вернуться в Новоайдар, Луганской области, что как раз невозможно без российского паспорта. Окончательно Скомаров-старший приехал в Киев только недавно, пересекши государственную границу 21 марта этого года.

Документы, обнародованные редакцией, свидетельствуют также о процедуре подтверждения права собственности на автомобиль Hyundai в следующем месяце после получения паспорта РФ – в феврале 2024 года, а затем его продажу уже по российским законам. Вероятно, такая же процедура проходила и с домом, который указан в декларации Александра Скомарова как совместная собственность с родителями.

Кроме того, известно, что сразу после начала полномасштабного вторжения жена кандидата, Ольга Скомарова, выехала из страны на автомобиле LAND ROVER, который принадлежит Марине Христенко, жене пророссийского нардепа от "ОПЗЖ", который скрывается за границей.

Сама же владелица авто зарегистрирована в элитном ЖК в Москве. За рулем упомянутого авто находился Андрей Гайла - приближенное лицо Пейтера Чаба Алайошовича. Последнего в 2023 году разыскивало НАБУ за недостоверное декларирование.

В прошлом Скомаров был привлечен к расследованию дел, связанных с Игорем Коломойским, тогда как его жена Ольга Скомарова работала в структурах, связанных с олигархом — на "1+1" и "Плюс ТВ". Несмотря на скромные официальные доходы, семья успела обзавестись дорогостоящей недвижимостью и премиальными авто.

В 2019 году Александр Скомаров, на тот момент уже топ-должностное лицо НАБУ, попал в скандал вокруг дела подсанкционного одесского бизнесмена Вадима Альперина — "крестного отца" контрабанды в Украине. Дело расследовало НАБУ. Кроме Альперина в нем фигурировала родная сестра руководителя детективов Бюро Алина Скомарова (Данченко) - бывшая директор по администрированию таможенных платежей ГФС, экс-заместитель начальника энергетической таможни. Тогда Скомарову обвиняли в вероятном давлении на следствие и "сливе" материалов досудебного расследования.

Скомаров участвовал в конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не сдал тест на оценку уровня интеллекта. Другой конкурс – на должность главы НАБУ – "завалил" на этапе собеседования. Комиссию интересовало, нет ли у него конфликта интересов, ведь его жена Ольга работает в компаниях, в отношении бенефициара которых ведет расследование НАБУ? Также комиссию интересовало, как Скомарову удалось одновременно работать в НАБУ и пройти почти месячную стажировку (295 часов) для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и защитить кандидатскую диссертацию? К тому же члены комиссии отметили, что данные о выполнении индивидуального плана стажировки составлены от имени лица женского пола.

Существенные изменения в имущественном состоянии Скомаров стал активно декларировать с 2018 года. После того, как занял должность заместителя руководителя Второго подразделения детективов НАБУ.

Роман Яроменко - старший детектив НАБУ. В мае прошлого года участвовал в конкурсе на судью Конституционного суда Украины, еще раньше боролся за должность главы САП. Журналисты обвиняли Яроменко в причастности к "сливу" материалов уголовного производства.

В 2021 году был кандидатом в Высший совет правосудия, однако Этический совет выдвинул сомнения в соответствии кандидата критерию профессиональной этики и добропорядочности.

Яроменко был дважды привлечен к дисциплинарной ответственности: в 2009 году за фактическую потерю уголовных дел и в 2011 году за существенные недостатки и просчеты в организации работы в прокуратуре.

Имеет приостановленное адвокатское свидетельство, для получения которого в 2021 году проходил полугодичную стажировку во время работы в НАБУ.

В 2024 году подавался на должность судьи Конституционного Суда Украины. В это же время нарушил правила дорожного движения, находясь за рулем автомобиля жены, в результате чего повредил другое транспортное средство.

За время полномасштабного вторжения дважды выезжал за границу с семьей: в Румынию с 28.10.2022 по 09.11.2022 и в Польшу с 15.10.2023 по 18.10.2023 года.

Жена Яроменко с 2024 года занимает должность начальника управления организации коммуникаций с общественностью, рассмотрения обращений и запросов Офиса Генерального Прокурора. Ранее работала заместителем начальника отдела по работе с общественностью Управления по работе с общественностью НАБУ. После увольнения из НАБУ подала иск в суд о незаконном увольнении.

Александр Цивинский - руководитель подразделения детективов НАБУ. Известен свежим расследованием дела Комарницкого по махинациям со столичной землей – операция "Чистый город".

Ранее Цивинский участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел.

До начала работы в НАБУ Цивинский занимал различные должности в МВД. Во время работы в НАБУ допустил потерю материалов уголовного производства.

Отец Цивинского имеет гражданство РФ с 2005 года. А старшего сына в возрасте 17-ти лет детектив НАБУ вывез в Великобританию, где проживает и его младший. Сам кандидат с начала полномасштабного вторжения выезжал также без проблем выезжал за границу в декабре 2024 года.

Руслан Даменцов - заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ.

Ранее принимал участие в конкурсе на директора НАБУ. В открытых источниках информации об этом кандидате, кроме сообщений об участии в конкурсе, почти нет.

Даменцов начинал свою карьеру в Одесской области как милиционер, имеет свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью, выданное Советом адвокатов Одесской области в 2016 году.

Даменцов ранее не декларировал никакого имущества, но с 2022 года владеет автомобилем Lexus и квартирой в Одессе.

Одновременно два жилых дома в Одессе и земельный участок оформлены на тестя. Один из них тесть получил в качестве подарка от Огли Анатолия Петровича, на которого не зарегистрировано ни других объектов недвижимости, ни какого-либо имущества или компаний. Кроме этого, на тестя в 2025 году по договору купли-продажи оформлена квартира в Одессе стоимостью 850 тыс.грн., которую в этот же день, тесть по договору займа в 850 тыс. грн. передал Руслану Даменцову.

На жену Даменцова, которая в настоящее время работает в СБУ, оформлен земельный участок в Одесской области, а также автомобили Subaru Forester 2005 года выпуска и Toyota Prius S 2016 года выпуска.

Сам Даменцов, несмотря на приобретенную квартиру в Одессе, многочисленную недвижимость родных, где он живет, зарегистрирован в общежитии Национальной полиции Украины, при том что уже 9 лет работает в НАБУ.

Максим Ворвуль - заместитель руководителя Третьего подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ. Участвовал в конкурсе на директора НАБУ, где получил вопросы по приобретению в собственность земельного участка в Сахновском районе, прокурором которого он был на то время.

Ворвуль арендует квартиру у экс-заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры Евгения Безбородова. Кроме того, по данным СМИ, имеет дружеские связи с руководителем областной общественной правозащитной организации "Опора Слобожанщины", главой Лозовского отделения ОПЗЖ Гагуном, который был фигурантом в одном из уголовных производств, которые расследовал Ворвуль. Также Максима Ворвуля связывают с бывшим одиозным руководителем детективов НАБУ Андреем Калужинским, кумом экс-официоза НАБУ Сытника. Их обоих обвинял в системных коррупционных действиях незаконно уволенный детектив Кареев, который восстановился на работе в НАБУ через суд.

Имущество семьи Ворвуля преимущественно зарегистрировано на тещу - Нину Келлер. Женщина владеет домом, участком и гаражом на Харьковщине.

После полномасштабного вторжения РФ Максим Ворвуль в августе 2022 года выезжал за границу, где находился почти неделю.

Омаров Амил Азад - руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Лицо непубличное, несмотря на должность. Упоминаний в СМИ, кроме участия в конкурсе, практически нет. Декларация почти пустая – квартира и машина в пользовании и маленький домик в собственности. Заработная плата за год - 1,5 млн грн.

Непродолжительное время в 2015 году входил в число 70 отобранных детективов НАБУ, после чего вернулся в Харьковскую местную прокуратуру. В дальнейшем приказом руководителя областной прокуратуры переведен на должность заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры.

В 2014 году Омаров работал старшим прокурором по делу пожара на ювелирной фабрике в Харькове, где погибли люди. По данным местных журналистов, Омарова обвиняли в фабрикации дела: часть видеодоказательств, которые могли повлиять на приговор, следствие якобы скрыло.

На должности заместителя прокурора Амил Омаров попал в скандал, отправив руководству Харьковского национального университета радиоэлектроники письмо, в котором заявил, что ректор зря уволил трех проректоров, среди которых был родственник Омарова.

Большинство имущества Омарова зарегистрировано на отца, который практически не имеет доходов. В частности, Омаров старший владеет квартирой в харьковской новостройке ЖК "Авантаж", двумя паркоместами и авто Toyota, которым пользуется кандидат.

Жена Омарова, согласно декларации, владеет 6 тысячами долларов наличными, не имея официальных доходов.

Аттіла Ковчі - прокурор Офиса генерального прокурора, экс-кандидат на директора БЭБ в 2021 году. С июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора. В 2016-2020-м был зав. отделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений. Также работал в органах МВД, Государственной налоговой администрации и частном секторе.

Жена Ковчі на протяжении трех лет возглавляла Тернопольскую областную прокуратуру, а впоследствии была назначена на должность прокурора в управлении внутренней безопасности Офиса Генерального прокурора. Так что вполне вероятно могла способствовать трудоустройству Ковчі на должность в Генпрокуратуру.

Остальные родственники Ковчі, в частности мать, брат и дети проживают за границей. Старшая дочь с 2019 года учится в одном из медицинских колледжей Германии, младшая получает образование в ФРГ с 2022 года. Однако Ковчі расходов на их обучение не декларирует.

Родной брат кандидата, Ковчі Ласло, покинул страну за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ и с тех пор в Украину не возвращался. В настоящее время он объявлен в розыск - мужчина является военнообязанным и не имеет отсрочки или бронирования.

В декларации за 2024 год Ковчі указал право пользования авто марки Форд, принадлежащей предпринимательнице из Тернополя.

Аттіла Ковчі один из самых медийных кандидатов на должность Директора БЭБ. Его многочисленные интервью и комментарии совпали именно с началом конкурса. В социальных сетях он позиционирует себя как ученый и эксперт по вопросам экономики, активно поддерживает посты нардепа Гетманцева.

Напомним, ранее Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ делегировала проверку заданий кандидатов неназванным экспертам, а сами члены конкурсной комиссии самоустранились от непосредственной оценки ответов на практические задания кандидатов. Любая публичная информация относительно того, кто же проверял практические работы претендентов на кресло главы БЭБ, отсутствует. В то же время этот этап конкурса кардинально изменил суммарный рейтинг кандидатов.