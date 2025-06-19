"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)

Съемочная группа УНН посетила избирательный округ № 67 в Житомирской области, на котором во время внеочередных парламентских выборов в 2019 году победил и был избран народным депутатом Сергей Кузьминых, чтобы узнать, как местные жители оценивают работу своего избранника.

Причин для поездки журналистов как минимум две:

Затягивание Кузьминых и его адвокатами судебного процесса по делу о получении нардепом взятки в полмиллиона гривен за схемы с закупкой медицинского оборудования. Судебный процесс по делу длится уже более 3 лет. И за это время нардеп пропустил каждое четвертое судебное заседание.

Заявления самого Кузьминых о том, что якобы его избиратели считают, что его командировки важнее судебных заседаний по делу о взяточничестве.

На округе журналисты поинтересовались "Довольны ли избиратели работой депутата?" и "Как относятся к командировкам Кузьминых, из-за которых он пропускал судебные заседания по делу о взяточничестве?".

Эти вопросы разделили местный электорат на два лагеря: одни называли Кузьминых "уклонистом" и заявляли, что его поведение "позорно и за такое надо вешать"; другие отвечали, что вообще не знают, кто это такой.

Кроме того, журналисты посетили Житомирскую областную клиническую больницу им. Гербачевского. Именно с этой больницей, по данным НАБУ, связано получение взятки Кузьминым за содействие в подписании контрактов с поставщиками медоборудования. Однако работники заведения отказались комментировать ситуацию и даже пригрозили журналистам, чтобы те не публиковали отснятые в больнице материалы.

Логично, что на фоне торможения процесса правосудия журналисты решили узнать: готовы ли сами избиратели защищать честь своего нардепа. Однако, судя по реакции на вопросы о Кузьминых на улицах Житомирщины – его избиратели разочарованы своим избранником.

Напомним

Скандального нардепа Сергея Кузьминых, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации, поймали на взятке в 558 тысяч гривен еще в 2022 году. По версии правоохранителей, нардеп получил взятку за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. Более того, НАБУ на видео зафиксировало передачу взятки. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медорганизациями области.

Однако, на сегодняшний день, более чем 3 года спустя, судебные заседания по делу все еще продолжаются. Затягивание в основном происходит из-за того, что Кузьминых срывает заседания суда. Так, из 86 заседаний – нардеп-взяточник пропустил 22. Так что, ответит ли народный депутат за взяточничество – вопрос открытый.

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