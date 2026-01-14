Кривой Рог снова под дроновой атакой рф - Вилкул

Кривой Рог утром снова оказался под дроновой атакой рф, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Взрывы. Кривой Рог снова под шахедной атакой. Берегите себя - написал Вилкул.

Дополнение

Это произошло после того, как вечером и ночью враг также массированно атаковал Кривой Рог ударными БПЛА. Оккупанты снова били по объектам гражданской инфраструктуры. Были аварийные отключения более 45 тысяч абонентов от энергоснабжения, и более 700 домов от теплоснабжения. Последствия ликвидировали всю ночь. К утру ситуацию с электроснабжением аварийно отключенных абонентов, водой, котельными и транспортом стабилизировали.

