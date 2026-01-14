Атака рф на Кривой Рог: энергетики восстановили свет всем абонентам после массированного удара

В Кривом Роге Днепропетровской области энергетики запитали всех аварийно отключенных абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула.

Подробности

Как отметил Вилкул, котельные разожгли – они уже набирают температуру. В то же время коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Также работает водоснабжение.

Искренне благодарю от всей общины города каждого энергетика, тепловика, работника Горводоканала, коммунальщика, мужественных спасателей, каждого члена Штаба. Всех, кто не спал всю ночь и работал на морозе, чтобы не разморозилась система и у криворожан было все нормально - говорится в сообщении.

Также Вилкул добавил, что ночью были аварийные отключения более 45 тысяч абонентов от энергоснабжения, и более 700 домов от теплоснабжения. По состоянию на утро, 14 января, ситуация с электроснабжением аварийно отключенных абонентов, водой, котельными и транспортом стабилизирована.

Сейчас в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают. Продолжается ликвидация последствий и предыдущих вражеских атак. Штаб помощи людям, чьи дома пострадали в Металлургическом районе, будет работать и сегодня с 08.00 до 17:00. В штабе можно получить необходимые строительные материалы, написать заявление на материальную помощь от города - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за последних атак врага 7,8 и 9 января в больницах города находится 7 пострадавших в состоянии средней тяжести.

Напомним

Кривой Рог в ночь на среду, 14 января, подвергся массированной вражеской атаке. Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, под удар попал объект инфраструктуры.