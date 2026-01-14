Атака рф на Кривой Рог: энергетики восстановили свет всем абонентам после массированного удара

$43.180.08
13 января, 19:36 • 25047 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 29517 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 27439 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 30269 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 45125 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 27285 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 30596 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35797 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 51207 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38815 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода Ford
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица
Бухарест готов к объединению с Молдовой, если Кишинев этого пожелает - советник президента Румынии
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИ
В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 3330 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 25026 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 45105 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 39076 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 72044 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Гренландия
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 16384 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 51500 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 44879 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 49886 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 51468 просмотра
Техника
Отопление
Financial Times
Социальная сеть
Дипломатка

Атака рф на Кривой Рог: энергетики восстановили свет всем абонентам после массированного удара

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

В Кривом Роге запитали всех аварийно отключенных абонентов после атаки. Котельные, водоснабжение и электротранспорт работают в штатном режиме.

Атака рф на Кривой Рог: энергетики восстановили свет всем абонентам после массированного удара

В Кривом Роге Днепропетровской области энергетики запитали всех аварийно отключенных абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула.

Как отметил Вилкул, котельные разожгли – они уже набирают температуру. В то же время коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Также работает водоснабжение.

Искренне благодарю от всей общины города каждого энергетика, тепловика, работника Горводоканала, коммунальщика, мужественных спасателей, каждого члена Штаба. Всех, кто не спал всю ночь и работал на морозе, чтобы не разморозилась система и у криворожан было все нормально

 - говорится в сообщении.

Также Вилкул добавил, что ночью были аварийные отключения более 45 тысяч абонентов от энергоснабжения, и более 700 домов от теплоснабжения. По состоянию на утро, 14 января, ситуация с электроснабжением аварийно отключенных абонентов, водой, котельными и транспортом стабилизирована.

Сейчас в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают. Продолжается ликвидация последствий и предыдущих вражеских атак. Штаб помощи людям, чьи дома пострадали в Металлургическом районе, будет работать и сегодня с 08.00 до 17:00. В штабе можно получить необходимые строительные материалы, написать заявление на материальную помощь от города

- говорится в сообщении.

Кроме того, из-за последних атак врага 7,8 и 9 января в больницах города находится 7 пострадавших в состоянии средней тяжести.

Кривой Рог в ночь на среду, 14 января, подвергся массированной вражеской атаке. Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, под удар попал объект инфраструктуры.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Кривой Рог