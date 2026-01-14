Кривий Ріг зазнав масованої атаки "шахедами": мешканців закликали запастися водою та зарядити гаджети

Кривий Ріг у ніч на середу, 14 січня, зазнав масованої ворожої атаки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

За його словами, ворог знову провів масовану атаку шахедами по об'єкту інфраструктури.

Кривий Ріг. Вибухи. Масована шахедна атака по об'єкту інфраструктури. Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно