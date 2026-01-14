Кривий Ріг зазнав масованої атаки "шахедами": мешканців закликали запастися водою та зарядити гаджети
Київ • УНН
Кривий Ріг зазнав масованої ворожої атаки "шахедами", під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав мешканців запастися водою та зарядити гаджети.
Кривий Ріг у ніч на середу, 14 січня, зазнав масованої ворожої атаки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ворог знову провів масовану атаку шахедами по об'єкту інфраструктури.
Кривий Ріг. Вибухи. Масована шахедна атака по об'єкту інфраструктури. Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно
Нагадаємо
У ніч на 13 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами.
Раніше, у четвер, 8 січня, російська армія вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.
Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян09.01.26, 07:15 • 4682 перегляди