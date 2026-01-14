$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 12737 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 17242 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 20311 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 30660 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 23390 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26965 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33946 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49903 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37625 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Кривий Ріг зазнав масованої атаки "шахедами": мешканців закликали запастися водою та зарядити гаджети

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Кривий Ріг зазнав масованої ворожої атаки "шахедами", під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул закликав мешканців запастися водою та зарядити гаджети.

Кривий Ріг у ніч на середу, 14 січня, зазнав масованої ворожої атаки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог знову провів масовану атаку шахедами по об'єкту інфраструктури.

Кривий Ріг. Вибухи. Масована шахедна атака по об'єкту інфраструктури. Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно

- закликав Вілкул.

Нагадаємо

У ніч на 13 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами.

Раніше, у четвер, 8 січня, російська армія вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.

Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян09.01.26, 07:15 • 4682 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Кривий Ріг