Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян

Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти у Кривому Розі після ворожої атаки 8 січня. Відповідні кадри рятувальники оприлюднили у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 8 січня внаслідок ракетного удару по місту було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників - на горизонтах -1490 м та -940 м.

Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті. Після понад шести годин роботи всіх працівників піднято на поверхню. Усі - цілі та неушкоджені - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул