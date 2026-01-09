Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 січня, 17:08 • 33577 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 44248 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 35533 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 45452 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 28892 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 19176 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 15865 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18825 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14710 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 55261 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.3м/с
88%
727мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT8 січня, 21:40 • 6574 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57 • 11355 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20 • 15219 перегляди
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 7416 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах23:26 • 16714 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 22121 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 33589 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 27166 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 45459 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 77682 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Кривий Ріг
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 40685 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 44305 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 67470 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 86432 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 127718 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян

Київ • УНН

 • 76 перегляди

8 січня внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу було знеструмлено шахти, де під землею залишилися семеро працівників. Гірничорятувальники ДСНС підняли всіх на поверхню після понад шести годин роботи.

Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян

Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти у Кривому Розі після ворожої атаки 8 січня. Відповідні кадри рятувальники оприлюднили у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 8 січня внаслідок ракетного удару по місту було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників - на горизонтах -1490 м та -940 м.

Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті. Після понад шести годин роботи всіх працівників піднято на поверхню. Усі - цілі та неушкоджені

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул08.01.26, 17:54 • 3922 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг