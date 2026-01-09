Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти Кривого Рогу після атаки росіян
Київ • УНН
8 січня внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу було знеструмлено шахти, де під землею залишилися семеро працівників. Гірничорятувальники ДСНС підняли всіх на поверхню після понад шести годин роботи.
Рятувальники евакуювали сімох гірників із шахти у Кривому Розі після ворожої атаки 8 січня. Відповідні кадри рятувальники оприлюднили у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 8 січня внаслідок ракетного удару по місту було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників - на горизонтах -1490 м та -940 м.
Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті. Після понад шести годин роботи всіх працівників піднято на поверхню. Усі - цілі та неушкоджені
Нагадаємо
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.
