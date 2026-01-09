Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты Кривого Рога после атаки россиян
Киев • УНН
8 января в результате ракетного удара по Кривому Рогу были обесточены шахты, где под землей остались семеро работников. Горноспасатели ГСЧС подняли всех на поверхность после более чем шести часов работы.
Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты в Кривом Роге после вражеской атаки 8 января. Соответствующие кадры спасатели обнародовали в Telegram, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что 8 января в результате ракетного удара по городу были обесточены несколько районов, в том числе шахты, где в это время работали люди. На одной из шахт под землей остались семеро работников - на горизонтах -1490 м и -940 м.
Горноспасатели ГВГСС ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети. После более шести часов работы все работники подняты на поверхность. Все - целы и невредимы
Напомним
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.
