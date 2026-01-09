Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты Кривого Рога после атаки россиян

Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты в Кривом Роге после вражеской атаки 8 января. Соответствующие кадры спасатели обнародовали в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что 8 января в результате ракетного удара по городу были обесточены несколько районов, в том числе шахты, где в это время работали люди. На одной из шахт под землей остались семеро работников - на горизонтах -1490 м и -940 м.

Горноспасатели ГВГСС ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети. После более шести часов работы все работники подняты на поверхность. Все - целы и невредимы - говорится в сообщении.

Напомним

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

