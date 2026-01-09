Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты Кривого Рога после атаки россиян

$42.720.15
8 января, 17:08 • 34775 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 45610 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 36429 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 46464 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 29434 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 19387 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16031 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18874 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14750 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 55597 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT8 января, 21:40
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"8 января, 21:57
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto

Эксклюзив

8 января, 13:48
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 46461 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты Кривого Рога после атаки россиян

Киев • УНН

 • 878 просмотра

8 января в результате ракетного удара по Кривому Рогу были обесточены шахты, где под землей остались семеро работников. Горноспасатели ГСЧС подняли всех на поверхность после более чем шести часов работы.

Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты Кривого Рога после атаки россиян

Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты в Кривом Роге после вражеской атаки 8 января. Соответствующие кадры спасатели обнародовали в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что 8 января в результате ракетного удара по городу были обесточены несколько районов, в том числе шахты, где в это время работали люди. На одной из шахт под землей остались семеро работников - на горизонтах -1490 м и -940 м.

Горноспасатели ГВГСС ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети. После более шести часов работы все работники подняты на поверхность. Все - целы и невредимы

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

РФ ударила "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге - Вилкул08.01.26, 17:54 • 3990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог