Кривой Рог подвергся массированной атаке "шахедами": жителей призвали запастись водой и зарядить гаджеты
Киев • УНН
Кривой Рог подвергся массированной вражеской атаке "шахедами", под удар попал объект инфраструктуры. Глава Совета обороны города Александр Вилкул призвал жителей запастись водой и зарядить гаджеты.
Кривой Рог в ночь на среду, 14 января, подвергся массированной вражеской атаке. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.
Подробности
По его словам, враг снова провел массированную атаку шахедами по объекту инфраструктуры.
Кривой Рог. Взрывы. Массированная шахедная атака по объекту инфраструктуры. Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно
Напомним
В ночь на 13 января россияне атаковали Кривой Рог дронами.
Ранее, в четверг, 8 января, российская армия ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге.
Спасатели эвакуировали семерых горняков из шахты Кривого Рога после атаки россиян09.01.26, 07:15 • 4690 просмотров