Кривой Рог подвергся массированной атаке "шахедами": жителей призвали запастись водой и зарядить гаджеты

Кривой Рог в ночь на среду, 14 января, подвергся массированной вражеской атаке. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.

По его словам, враг снова провел массированную атаку шахедами по объекту инфраструктуры.

Кривой Рог. Взрывы. Массированная шахедная атака по объекту инфраструктуры. Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно