11:16
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Кривий Ріг атакують дрони: під ударом об'єкти інфраструктури - Вілкул

Київ

 • 54 перегляди

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про атаку дронів на місто. Ворог атакує об'єкти інфраструктури, пролунали вибухи.

Кривий Ріг атакують дрони: під ударом об'єкти інфраструктури - Вілкул

Армія рф знову атакує Кривий Ріг дронами, пролунали вибухи. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.       

Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи 

- повідомив Вілкул.

За його словами, ворог атакує об'єкти інфраструктури.

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул08.01.26, 17:54 • 4434 перегляди

