Кривий Ріг атакують дрони: під ударом об'єкти інфраструктури - Вілкул
Київ • УНН
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про атаку дронів на місто. Ворог атакує об'єкти інфраструктури, пролунали вибухи.
Армія рф знову атакує Кривий Ріг дронами, пролунали вибухи. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи
За його словами, ворог атакує об'єкти інфраструктури.
