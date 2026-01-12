Кривий Ріг атакують дрони: під ударом об'єкти інфраструктури - Вілкул

Армія рф знову атакує Кривий Ріг дронами, пролунали вибухи. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи - повідомив Вілкул.

За його словами, ворог атакує об'єкти інфраструктури.

