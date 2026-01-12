Кривой Рог атакуют дроны: под ударом объекты инфраструктуры - Вилкул

Армия рф снова атакует Кривой Рог дронами, прозвучали взрывы. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог снова под шахедной атакой. Все слышали взрывы - сообщил Вилкул.

По его словам, враг атакует объекты инфраструктуры.

