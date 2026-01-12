Кривой Рог атакуют дроны: под ударом объекты инфраструктуры - Вилкул

$43.080.09
11:16 • 1256 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 11776 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 19913 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 17559 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 21550 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 31708 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 38484 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34313 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32028 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 62830 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Популярные новости
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 17041 просмотра
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 11138 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 14932 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 16462 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 10825 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 3986 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 11760 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 10949 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 16624 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 62821 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 23514 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 20930 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 27767 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 30222 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 86225 просмотра
Кривой Рог атакуют дроны: под ударом объекты инфраструктуры - Вилкул

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке дронов на город. Враг атакует объекты инфраструктуры, прозвучали взрывы.

Кривой Рог атакуют дроны: под ударом объекты инфраструктуры - Вилкул

Армия рф снова атакует Кривой Рог дронами, прозвучали взрывы. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.       

Кривой Рог снова под шахедной атакой. Все слышали взрывы 

- сообщил Вилкул.

По его словам, враг атакует объекты инфраструктуры.

РФ ударила "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге - Вилкул08.01.26, 17:54 • 4434 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Вилкул Александр
Шахед-136
Кривой Рог