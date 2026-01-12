Кривой Рог атакуют дроны: под ударом объекты инфраструктуры - Вилкул
Киев • УНН
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке дронов на город. Враг атакует объекты инфраструктуры, прозвучали взрывы.
Армия рф снова атакует Кривой Рог дронами, прозвучали взрывы. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Кривой Рог снова под шахедной атакой. Все слышали взрывы
По его словам, враг атакует объекты инфраструктуры.
