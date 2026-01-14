Атака рф на Кривий Ріг: енергетики відновили світло всім абонентам після масованого удару

У Кривому Розі Дніпропетровської області енергетики заживили всіх аварійно відключених абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Як зазначив Вілкул, котельні розпалили - вони вже набирають температуру. Водночас комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Також працює водопостачання.

Щиро дякую від усієї громади міста кожному енергетику, тепловику, працівнику Міськводоканалу, комунальнику, мужнім рятувальникам, кожному члену Штабу. Всім, хто не спав усю ніч і працював на морозі, щоб не розморозилася система і у криворіжців було все нормально

Також Вілкул додав, що вночі були аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання. Станом на ранок, 14 січня, ситуацію з електропостачання аварійно відключених абонентів, воді, котельним та транспорту стабілізовано.

Зараз у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють. Продовжується ліквідація наслідків і попередніх ворожих атак. Штаб допомоги людям, чиї будинки постраждали в Металургійному районі, працюватиме і сьогодні із 08.00 до 17:00. У штабі можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяву на матеріальну допомогу від міста