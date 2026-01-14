Кривий Ріг знову під дроновою атакою рф - Вілкул

Кривий Ріг вранці знову опинився під дроновою атакою рф, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Вибухи. Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Бережіть себе - написав Вілкул.

Доповнення

Це сталося після того, як увечері та вночі ворог також масовано атакував Кривий Ріг ударними БпЛА. Окупанти знову били по об'єктах цивільної інфраструктури. Були аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання. Наслідки ліквідували всю ніч. На ранок ситуацію з електропостачання аварійно відключених абонентів, воді, котельним та транспорту стабілізували.

