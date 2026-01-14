$43.180.08
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 5464 перегляди
Кривий Ріг знову під дроновою атакою рф - Вілкул

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Кривий Ріг вчергове зазнав атаки БпЛА.

Кривий Ріг знову під дроновою атакою рф - Вілкул

Кривий Ріг вранці знову опинився під дроновою атакою рф, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Вибухи. Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Бережіть себе

- написав Вілкул.

Доповнення

Це сталося після того, як увечері та вночі ворог також масовано атакував Кривий Ріг ударними БпЛА. Окупанти знову били по об'єктах цивільної інфраструктури. Були аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання. Наслідки ліквідували всю ніч. На ранок ситуацію з електропостачання аварійно відключених абонентів, воді, котельним та транспорту стабілізували.

Атака рф на Кривий Ріг: енергетики відновили світло всім абонентам після масованого удару14.01.26, 09:15 • 1950 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Вілкул
Кривий Ріг