Терехов: до 25% малого бизнеса может закрыться из-за введения НДС для ФЛП

До 25% малого бизнеса в Украине, в частности в громадах с высоким уровнем риска безопасности, может закрыться в случае введения НДС для физлиц-предпринимателей. Такую информацию обнародовал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

"Системная поддержка прифронтовой экономики – это не только о новых институциях, она об согласованности всей государственной политики. Здесь мы сталкиваемся с решениями, которые могут нивелировать эффект от любых инструментов развития. Одно из них – возможное введение НДС для физлиц-предпринимателей с доходом более 1 млн грн. По оценкам, введение этого налога может привести к закрытию 15-25% малых предприятий в громадах с высоким уровнем риска безопасности", - подчеркнул глава АПМГ.

Он отметил, что это означает потерю тысяч рабочих мест и еще больший отток людей с прифронтовых территорий.

"Во время войны налоговая политика должна укреплять местную устойчивость, а не подрывать ее. Если бизнес не сможет работать, государство потеряет не только налоговую базу, но и контролируемость территорий, рабочие места и социальную стабильность. Прифронтовая экономика нуждается в адекватных инструментах поддержки. Чем быстрее мы их запустим, тем больше шансов, что они станут драйверами послевоенного восстановления Украины", - отметил Игорь Терехов.