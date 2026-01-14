Терехов: до 25% малого бізнесу може закритися через введення ПДВ для ФОП

$43.180.08
Ексклюзив
10:05 • 1862 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 4460 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 6766 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 11006 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 36449 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 36524 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 32942 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34235 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53339 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Нічна атака на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла14 січня, 00:44
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53339 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 77202 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Кривий Ріг
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Х-101

Терехов: до 25% малого бізнесу може закритися через введення ПДВ для ФОП

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що запровадження ПДВ для ФОПів загрожує закриттям до 25% малих підприємств.

Терехов: до 25% малого бізнесу може закритися через введення ПДВ для ФОП

До 25% малого бізнесу в Україні, зокрема у громадах з високим рівнем безпекового ризику, може закритися у разі запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців. Таку інформацію оприлюднив голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

"Системна підтримка прифронтової економіки – це не лише про нові інституції, вона про узгодженість усієї державної політики. Тут ми стикаємося з рішеннями, які можуть нівелювати ефект від будь-яких інструментів розвитку. Одне з них – можливе запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців з доходом понад 1 млн грн. За оцінками запровадження цього податку може призвести до закриття 15-25% малих підприємств у громадах з високим рівнем безпекового ризику", - підкреслив голова АПМГ.

Він наголосив, що це означає втрату тисяч робочих місць і ще більший відтік людей з прифронтових територій.

"Під час війни податкова політика має зміцнювати місцеву стійкість, а не підривати її. Якщо бізнес не зможе працювати, держава втратить не лише податкову базу, а й контрольованість територій, робочі місця та соціальну стабільність. Прифронтова економіка потребує адекватних інструментів підтримки. Чим швидше ми їх запустимо, тим більше шансів, що вони стануть драйверами повоєнного відновлення України", - зазначив Ігор Терехов.

Лілія Подоляк

Економіка
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Україна
Харків