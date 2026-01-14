Спрашивали о сейфе и выворачивали ящики со сбережениями: Тимошенко об обысках НАБУ и САП

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что во время обысков правоохранители искали сейф и "выворачивали" личные вещи в офисе. Об этом народный депутат Украины заявила во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Они начали переворачивать все на свете и говорят: а где сейф? Я говорю: а с чего вы взяли, что у нас в офисе есть какой-то сейф? Они говорят: да должен быть такой большой сейф. Я говорю: нет такого - сказала депутат.

Тимошенко также сообщила, что во время обысков правоохранители осматривали ящики, в которых были ее сбережения.

Они начали выворачивать какие-то ящики, там какие-то сбережения небольшие есть, но они у меня в декларации, это сбережения, которые я просто там держу, потому что мне иногда нужно. Ну так что, это что преступление? - заявила она.

Напомним

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от правоохранителей. Это произошло после обысков в партийном офисе НАБУ и САП.