Питали про сейф і вивертали ящики із заощадженнями: Тимошенко про обшуки НАБУ та САП
Київ • УНН
Народна депутатка Юлія Тимошенко повідомила, що під час обшуків в офісі правоохоронці шукали сейф та особисті заощадження. Вона заявила про це у Верховній Раді.
Деталі
Вони почали перевертати все на світі і говорять: а де сейф? Я кажу: а з чого ви взяли, що у нас у офісі є якийсь сейф? Вони говорять: та мусить бути такий великий сейф. Я кажу: нема такого
Тимошенко також повідомила, що під час обшуків правоохоронці оглядали ящики, в яких були її заощадження.
Вони почали вивертати якісь ящики, там якісь заощадження невеликі є, але вони в мене в декларації, це заощадження, які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що, це що злочин?
Нагадаємо
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від правоохоронців. Це сталося після обшуків у партійному офісі НАБУ і САП.