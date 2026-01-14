Питали про сейф і вивертали ящики із заощадженнями: Тимошенко про обшуки НАБУ та САП

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що під час обшуків правоохоронці шукали сейф та "вивертали" особисті речі в офісі. Про це народна депутатка України заявила під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Вони почали перевертати все на світі і говорять: а де сейф? Я кажу: а з чого ви взяли, що у нас у офісі є якийсь сейф? Вони говорять: та мусить бути такий великий сейф. Я кажу: нема такого

Тимошенко також повідомила, що під час обшуків правоохоронці оглядали ящики, в яких були її заощадження.

Вони почали вивертати якісь ящики, там якісь заощадження невеликі є, але вони в мене в декларації, це заощадження, які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що, це що злочин?