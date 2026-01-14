$43.180.08
Питали про сейф і вивертали ящики із заощадженнями: Тимошенко про обшуки НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Народна депутатка Юлія Тимошенко повідомила, що під час обшуків в офісі правоохоронці шукали сейф та особисті заощадження. Вона заявила про це у Верховній Раді.

Питали про сейф і вивертали ящики із заощадженнями: Тимошенко про обшуки НАБУ та САП

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що під час обшуків правоохоронці шукали сейф та "вивертали" особисті речі в офісі. Про це народна депутатка України заявила під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Вони почали перевертати все на світі і говорять: а де сейф? Я кажу: а з чого ви взяли, що у нас у офісі є якийсь сейф? Вони говорять: та мусить бути такий великий сейф. Я кажу: нема такого

- сказала депутатка.

Тимошенко також повідомила, що під час обшуків правоохоронці оглядали ящики, в яких були її заощадження.

Вони почали вивертати якісь ящики, там якісь заощадження невеликі є, але вони в мене в декларації, це заощадження, які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що, це що злочин?

- заявила вона.

Нагадаємо

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від правоохоронців. Це сталося після обшуків у партійному офісі НАБУ і САП.

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України