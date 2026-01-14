Курс валют на 14 января: НБУ впервые в 2024 году укрепил гривну к доллару
На 14 января НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,18 грн, евро – 50,53 грн. В банках доллар торгуется по 43,00-43,50 грн, евро – по 50,20-50,80 грн.
По состоянию на среду, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,18 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,53. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс доллара составляет: 43,1762 грн (-8 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,3219 грн (-21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9499 грн. (-5 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,50 грн, евро по 50,20-50,80 грн, злотый по 11,70 -12,20 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,11-43,15 грн/долл. и 50,29-50,33 грн/евро.
По словам финтех-эксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, в начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования.
