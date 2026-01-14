$43.180.08
Удар по Днепру 14 января 2023 года: город и Украина вспоминают жертв российского террора

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Украина отмечает третью годовщину российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, в результате которого погибло более 40 человек. Вражеская ракета Х-22 разрушила два подъезда, унеся жизни заслуженного тренера Украины по боксу и детей.

Удар по Днепру 14 января 2023 года: город и Украина вспоминают жертв российского террора

В среду, 14 января 2026 года, Украина отмечает третью годовщину российского ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре. Тогда погибло более 40 человек, среди них - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Три года назад российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины, которого не избежал и Днепр. Вражеская ракета Х-22, которая была создана еще в советские времена и предназначалась для уничтожения авианосцев (из-за чего получила название "Убийца авианосцев – ред.) попала по многоквартирному жилому дому в Днепре, в результате чего было разрушено два подъезда (72 квартиры).

Трагедия, унесшая 46 жизней. Ракетой россия разгромила подъезды многоэтажки. А вместе с ними разделила на "до" и "после" судьбы многих семей. Трагедия, которой сочувствовала вся Украина и цивилизованный мир. Цинизм которой невозможно постичь. Трагедия, которая сплотила вокруг общей беды. И показала, какие профессиональные у нас спасатели, медики, полицейские, коммунальщики. Какие чуткие люди. Уже три года отзывается щемящей болью в сердце

- говорится в сообщении Ганжи.

Дополнительно

Среди погибших был заслуженный тренер Украины по боксу, главный тренер сборной Днепропетровской области Михаил Кореновский. Также среди погибших – 17-летний Максим Богуцкий, 15-летние Мария Лебедь, Анна Фигурна и 4-летняя Михайлина Францева.

Из-под завалов более 500 спасателей и около 140 единиц техники достали десятки людей.

Чудом выжила 23-летняя девушка Анастасия Швец, которая в шоковом состоянии была в ванной на седьмом этаже и ее спасли 14 января. В сентябре ее жених погиб на российско-украинской войне. Сначала о ее родителях, которые были в доме, ничего не было известно, но 16 января их тела смогли достать из-под завалов.

Данное военное преступление совершил личный состав 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка российских воздушно-космических сил. Подразделение дислоцируется в поселке шайковка калужской области – также его личный состав подозревается в нанесении аналогичного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области летом 2022 года. Тогда погибли десятки мирных жителей.

В 2024 году стало известно о ликвидации одного из пилотов данного полка - дмитрия голенкова. Об этом сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Напомним

В ночь на 13 января россияне атаковали Кривой Рог дронами. Еще раньше, в четверг, 8 января, российская армия ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге.

В результате ракетной атаки в городе погибла 77-летняя женщина.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Полтавская область
Днепр
Главное управление разведки Украины
9К720 Искандер
Украина
Кривой Рог
Кременчуг