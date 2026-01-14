Удар по Дніпру 14 січня 2023 року: місто і Україна згадують жертв російського терору

У середу, 14 січня 2026 року, Україна відзначає третю річницю російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Тоді загинуло понад 40 людей, серед них - діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Деталі

Три роки тому російські окупанти здійснили масований обстріл України, якого не уникнув і Дніпро. Ворожа ракета Х-22, яка була створена ще за радянських часів і призначалась для знищення авіаносців (через що отримала назву "Вбивця авіаносців – ред.) влучила по багатоквартирному житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого було зруйновано два під'їзди (72 квартири).

Трагедія, що забрала 46 життів. Ракетою росія розтрощила підʼїзди багатоповерхівки. А разом з ними розділила на "до" та "після" долі багатьох родин. Трагедія, якій співчувала вся Україна і цивілізований світ. Цинізм якої неможливо осягнути. Трагедія, яка згуртувала навколо спільної біди. І показала, які професійні в нас рятувальники, медики, поліцейські, комунальники. Які чуйні люди. Вже три роки відлунює щемом у серці - йдеться в дописі Ганжі.

Додатково

Серед загиблих був заслужений тренер України з боксу, головний тренер збірної Дніпропетровської області Михайло Кореновський. Також серед загиблих – 17-річний Максим Богуцький, 15-річні Марія Лебідь, Анна Фігурна та 4-річна Михайлина Францева.

З-під завалів понад 500 рятувальників і близько 140 одиниць техніки дістали десятки людей.

Дивом вижила 23-річна дівчина Анастасія Швець, яка в шоковому стані була у ванній на сьомому поверсі і її врятували 14 січня. У вересні її наречений загинув на російсько-українській війні. Спочатку про її батьків, які були в будинку, нічого не було відомо, але 16 січня їхні тіла змогли дістати з-під завалів.

Даний воєнний злочин вчинив особовий склад 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку російських повітряно-космічних сил. Підрозділ дислокується у селищі шайківка калузької області – також його особовий склад підозрюється в нанесенні аналогічного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області влітку 2022 року. Тоді загинуло десятки мирних жителів.

У 2024 році стало відомо про ліквідацію одного з пілотів даного полку - дмитра голенкова. Про це повідомляло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо

У ніч на 13 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами. Ще раніше, у четвер, 8 січня, російська армія вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.

Внаслідок ракетної атаки в місті загинула 77-річна жінка.