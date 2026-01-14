российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИ
Киев • УНН
Ночью 14 января ростов-на-дону подвергся атаке с воздуха, вероятно, дронов, попавших в резервуары нефтепродуктов на заводе "Эмпилс". российская ПВО поразила жилые дома, что вызвало иронию в местных пабликах относительно "самообстрелов".
российский город ростов-на-дону в ночь на среду, 14 января, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
По их данным, вероятно, дроны попали в резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс". При этом в результате работы российской ПВО были поражены жилые дома.
Документация военных преступлений всрф против собственного населения. Самообстрелы продолжаются. ... Еще кадры из ростова, где продолжается террористическая атака ПВО всрф на незащищенные дома
Напомним
По данным Bloomberg, в декабре 2025 года Украина установила рекорд по количеству ударов по энергетической инфраструктуре рф с начала войны, совершив по меньшей мере 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и трубопроводную инфраструктуру. Эти действия усилили давление на российский экспорт и способствовали сокращению нефтедолларов, ключевого источника финансирования войны.
