13 января, 19:36 • 12576 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 15199 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 18812 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 21840 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 32795 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 23970 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 27528 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34237 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50108 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37796 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИ

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Ночью 14 января ростов-на-дону подвергся атаке с воздуха, вероятно, дронов, попавших в резервуары нефтепродуктов на заводе "Эмпилс". российская ПВО поразила жилые дома, что вызвало иронию в местных пабликах относительно "самообстрелов".

российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИ

российский город ростов-на-дону в ночь на среду, 14 января, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По их данным, вероятно, дроны попали в резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс". При этом в результате работы российской ПВО были поражены жилые дома.

Документация военных преступлений всрф против собственного населения. Самообстрелы продолжаются. ... Еще кадры из ростова, где продолжается террористическая атака ПВО всрф на незащищенные дома

- иронизируют в пабликах.

Напомним

По данным Bloomberg, в декабре 2025 года Украина установила рекорд по количеству ударов по энергетической инфраструктуре рф с начала войны, совершив по меньшей мере 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и трубопроводную инфраструктуру. Эти действия усилили давление на российский экспорт и способствовали сокращению нефтедолларов, ключевого источника финансирования войны.

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь01.01.26, 11:45 • 3883 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика
Война в Украине