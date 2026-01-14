російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІ
Київ • УНН
Вночі 14 січня ростов-на-дону зазнав атаки з повітря, ймовірно, дронів, що влучили в резервуари нафтопродуктів на заводі "Емпілс". російська ППО уразила житлові будинки, що викликало іронію в місцевих пабліках щодо "самообстрілів".
російське місто ростов-на-дону в ніч на середу, 14 січня, зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
За їхніми даними, імовірно, дрони поцілили у резервуари нафтопродуктів на території заводу "Емпілс". При цьому внаслідок роботи російської ПВО були вражені житлові будинки.
Документація воєнних злочинів всрф проти власного населення. Самообстріли тривають. ... Ще кадри з ростову, де триває терористична атака ПВО всрф на не захищені будинки
Нагадаємо
За даними Bloomberg, у грудні 2025 року Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетичній інфраструктурі рф з початку війни, здійснивши щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, танкери та трубопровідну інфраструктуру. Ці дії посилили тиск на російський експорт та сприяли скороченню нафтодоларів, ключового джерела фінансування війни.
