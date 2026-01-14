російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІ

$43.260.18
13 січня, 19:36 • 12330 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 14877 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 18615 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 21642 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 32526 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 23894 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 27449 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34200 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50081 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37762 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 12330 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto

Ексклюзив

13 січня, 12:46 • 32526 перегляди
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 32526 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 33049 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 66522 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 61456 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Вночі 14 січня ростов-на-дону зазнав атаки з повітря, ймовірно, дронів, що влучили в резервуари нафтопродуктів на заводі "Емпілс". російська ППО уразила житлові будинки, що викликало іронію в місцевих пабліках щодо "самообстрілів".

російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІ

російське місто ростов-на-дону в ніч на середу, 14 січня, зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За їхніми даними, імовірно, дрони поцілили у резервуари нафтопродуктів на території заводу "Емпілс". При цьому внаслідок роботи російської ПВО були вражені житлові будинки.

Документація воєнних злочинів всрф проти власного населення. Самообстріли тривають. ... Ще кадри з ростову, де триває терористична атака ПВО всрф на не захищені будинки

- іронізують у пабліках.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, у грудні 2025 року Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетичній інфраструктурі рф з початку війни, здійснивши щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, танкери та трубопровідну інфраструктуру. Ці дії посилили тиск на російський експорт та сприяли скороченню нафтодоларів, ключового джерела фінансування війни.

НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч01.01.26, 11:45 • 3883 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика
Війна в Україні