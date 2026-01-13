$43.260.18
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Офис Генерального прокурора принял все возможные и предусмотренные законом меры для ареста, сохранения и дальнейшей реализации яхты Royal Romance. Дальнейшие решения зависят от судебных процедур, полномочий АРМА и международных партнеров, а не от единоличных решений прокуратуры.

Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива

В Офисе Генерального прокурора на запрос УНН озвучили позицию относительно ситуации с яхтой Royal Romance. Там заявили, что приняли все необходимые меры для ареста, сохранения и дальнейшей реализации яхты, принадлежавшей Виктору Медведчуку.

Детали

Обращению предшествовало заявление бывшей главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы о том, что якобы именно ОГП саботирует продажу яхты.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что не комментируют "персональные заявления или публичные оценки отдельных бывших должностных лиц" и что ОГП "не участвует в информационных дискуссиях, построенных на предположениях или неполном изложении обстоятельств".

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП09.08.24, 17:55 • 31656 просмотров

Однако в ОГП согласились ответить на ряд вопросов по существу ситуации с яхтой.

Офис Генерального прокурора принял все возможные и предусмотренные законом меры для ареста, сохранения и дальнейшей реализации яхты Royal Romance. Дальнейшие решения зависят от судебных процедур, полномочий АРМА и международных партнеров, а не от единоличных решений прокуратуры 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Там также напомнили, что именно Офис Генерального прокурора инициировал вопрос ареста яхты Royal Romance в рамках уголовного производства, известного как "угольное дело", в котором обвиняемым является, в частности, Виктор Медведчук.

По ходатайствам прокуроров в марте–апреле 2022 года судами Украины были приняты решения об аресте яхты и ее передаче в управление АРМА с целью дальнейшей ее реализации. 5 мая 2022 года эти судебные решения официально поступили в АРМА. С этого момента именно АРМА получила полномочия по управлению имуществом, а ОГП мог лишь способствовать реализации этих решений в рамках международной правовой помощи

 - пояснили в ОГП.

Что касается обращений от АРМА, то у Генпрокурора подтвердили – обращения действительно поступали, но с настоятельными требованиями действовать по сценарию Елены Думы.

В Офис Генерального прокурора действительно поступало значительное количество писем от АРМА по вопросам ареста и реализации яхты Royal Romance. Эти обращения были однотипными по содержанию и фактически сводились к предложениям действовать по сценарию, который предлагала тогдашняя глава АРМА, без учета всей совокупности правовых и международных аспектов дела 

- сообщили в Офисе и добавили, что количество таких писем не имеет решающего значения – главное соответствие их международному и национальному праву.

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать15.08.24, 13:16 • 288234 просмотра

И из ответа ОГП следует, что они именно так и действовали.

Поскольку яхта находится на территории Республики Хорватия, ОГП сразу принял меры международного сотрудничества. В мае 2022 года хорватской стороне были направлены соответствующие запросы.

В результате Окружной суд города Сплит принял решение о временном аресте яхты сроком на два года с запретом любых регистрационных действий и с передачей ее в управление АРМА. Это решение было беспрецедентным для хорватской практики. С учетом ограничений законодательства Хорватии относительно сроков ареста, в 2022–2024 годах ОГП неоднократно предоставлял дополнительную информацию для продления действия ограничительных мер. Всего в рамках международной правовой помощи было направлено более 30 официальных запросов и писем в компетентные органы Хорватии и США, все полученные материалы передавались АРМА 

- пояснили в ОГП.

В то же время, несмотря на наличие судебных решений, приказ АРМА о проведении конкурса по отбору субъектов для реализации арестованного имущества был издан лишь 15 марта 2024 года. До этого момента решения судов фактически оставались невыполненными.

Кроме того, хорватская сторона неоднократно отмечала, что для окончательной реализации имущества необходимо окончательное судебное решение в уголовном производстве, которое предусматривает конфискацию. Судебное разбирательство "угольного дела" продолжается, и получение приговора, который вступит в законную силу, объективно является длительным процессом 

- пояснили в ОГП.

На сегодняшний день решение о продаже яхты относится к компетенции АРМА и соответствующих органов Республики Хорватия – подчеркнули в ОГП.

Процедура может быть существенно ускорена в случае получения окончательного судебного решения с конфискацией имущества. Яхта принадлежит юридическому лицу иностранной юрисдикции. В соответствии с принципом "собственность обязывает", расходы на содержание и техническое обслуживание имущества до принятия окончательных решений по существу несет собственник 

- добавили в Офисе Генпрокурора.

Украина продаст арестованную 92-метровую яхту семьи Медведчука, которая находится в Хорватии: правительство дало добро16.02.24, 19:20 • 24885 просмотров

Там также добавили, что в отношении Виктора Медведчука также осуществляется расследование в других уголовных производствах, в частности заочно. В этих делах накладывались аресты на ту же яхту с передачей ее в управление АРМА.

Отдельно Офис Генерального прокурора инициировал применение санкций Европейского Союза. Решение о включении Виктора Медведчука в санкционные списки ЕС принято 27 мая 2024 года и остается в силе.

В связи с этим яхта Royal Romance не может покинуть территорию ЕС и может быть реализована в рамках санкционной процедуры 

- подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Напомним

11 апреля 2022 года Офис Генпрокурора сообщил о передаче в АРМА яхты Медведчука, которая была арестована в рамках расследования уголовного производства по госизмене экс-нардепа.

Евгений Царенко

Политика
Санкции
Генеральный прокурор Украины
Европейский Союз
Хорватия
Соединённые Штаты