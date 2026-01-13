$43.260.18
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Офіс Генерального прокурора вжив усіх можливих і передбачених законом заходів для арешту, збереження та подальшої реалізації яхти Royal Romance. Подальші рішення залежать від судових процедур, повноважень АРМА та міжнародних партнерів, а не від одноосібних рішень прокуратури.

Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу

В Офісі Генерального прокурора на запит УНН озвучили позицію щодо ситуації з яхтою Royal Romance. Там заявили, що вжили усіх необхідних заходів для арешту, збереження та подальшої реалізації яхти, що належала Вікторові Медведчуку.

Деталі

Зверненню передувала заява колишньої очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи, про те, що нібито саме ОГП саботує продаж яхти.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що не коментують "персональні заяви чи публічні оцінки окремих колишніх посадових осіб" і що ОГП "не бере участі в інформаційних дискусіях, побудованих на припущеннях або неповному викладенні обставин".

Голова АРМА Дума намагається перекласти відповідальність за провал з продажем яхти медведчука на ОГП

Однак в ОГП погодилися відповісти на низку запитань по суті ситуації з яхтою.

Офіс Генерального прокурора вжив усіх можливих і передбачених законом заходів для арешту, збереження та подальшої реалізації яхти Royal Romance. Подальші рішення залежать від судових процедур, повноважень АРМА та міжнародних партнерів, а не від одноосібних рішень прокуратури 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Там також нагадали, що саме Офіс Генерального прокурора ініціював питання арешту яхти Royal Romance в межах кримінального провадження, відомого як "вугільна справа", у якій обвинуваченим є, зокрема, Віктор Медведчук.

За клопотаннями прокурорів у березні–квітні 2022 року судами України ухвалено рішення про арешт яхти та її передачу в управління АРМА з метою подальшої її реалізації. 5 травня 2022 року ці судові рішення офіційно надійшли до АРМА. З цього моменту саме АРМА набула повноважень щодо управління майном, а ОГП міг лише сприяти реалізації цих рішень у межах міжнародної правової допомоги

 - пояснили в ОГП.

Щодо звернень від АРМА, то у Генпрокурора підтвердили – звернення дійсно надходили, але з наполяганнями діяти за сценарієм Олени Думи.

До Офісу Генерального прокурора дійсно надходила значна кількість листів від АРМА з питань арешту та реалізації яхти Royal Romance. Ці звернення були однотипними за змістом і фактично зводилися до пропозицій діяти за сценарієм, який пропонувала тодішня очільниця АРМА, без урахування всієї сукупності правових та міжнародних аспектів справи 

- повідомили в Офісі та додали, що кількість таких листів не має вирішального значення – головне відповідність їх міжнародному та національному праву.

АРМА витратило майже 100 тисяч гривень на оглядини яхти медведчука в Хорватії, яку так і не змогли продати

І з відповіді ОГП випливає, що вони саме так і діяли.

Оскільки яхта перебуває на території Республіки Хорватія, ОГП одразу вжив заходів міжнародного співробітництва. У травні 2022 року до хорватської сторони були направлені відповідні запити.

У результаті Окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про тимчасовий арешт яхти строком на два роки із забороною будь-яких реєстраційних дій та з переданням її в управління АРМА. Це рішення було безпрецедентним для хорватської практики. З урахуванням обмежень законодавства Хорватії щодо строків арешту, у 2022–2024 роках ОГП неодноразово надавав додаткову інформацію для продовження дії обмежувальних заходів. Загалом у межах міжнародної правової допомоги було направлено понад 30 офіційних запитів і листів до компетентних органів Хорватії та США, усі отримані матеріали передавалися АРМА 

- пояснили в ОГП.

Водночас, попри наявність судових рішень, наказ АРМА про проведення конкурсу з відбору суб’єктів для реалізації арештованого майна був виданий лише 15 березня 2024 року. До цього моменту рішення судів фактично залишалися невиконаними.

Крім того, хорватська сторона неодноразово зазначала, що для остаточної реалізації майна необхідне остаточне судове рішення у кримінальному провадженні, яке передбачає конфіскацію. Судовий розгляд "вугільної справи" триває, і отримання вироку, що набере законної сили, об’єктивно є тривалим процесом 

- пояснили в ОГП.

На сьогодні рішення про продаж яхти належить до компетенції АРМА та відповідних органів Республіки Хорватія – наголосили в ОГП.

Процедура може бути суттєво прискорена у разі отримання остаточного судового рішення з конфіскацією майна. Яхта належить юридичній особі іноземної юрисдикції. Відповідно до принципу "власність зобов’язує", витрати на утримання та технічне обслуговування майна до ухвалення остаточних рішень по суті несе власник 

- додали в Офісі Генпрокурора.

Україна продасть арештовану 92-метрову яхту сім'ї Медведчука, яка знаходиться в Хорватії: уряд дав добро

Там також додали, що відносно Віктора Медведчука також здійснюється розслідування в інших кримінальних провадженнях, зокрема заочно. У цих справах накладалися арешти на ту саму яхту з переданням її в управління АРМА.

Окремо Офіс Генерального прокурора ініціював застосування санкцій Європейського Союзу. Рішення про включення Віктора Медведчука до санкційних списків ЄС ухвалене 27 травня 2024 року і залишається чинним.

У зв’язку з цим яхта Royal Romance не може залишити територію ЄС і може бути реалізована в межах санкційної процедури 

- наголосили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

11 квітня 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив, про передачу до АРМА яхти Медведчука, яка була заарештована в рамках розслідування кримінального провадження щодо держзради екснардепа.

Євген Царенко

