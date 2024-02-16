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Україна продасть арештовану 92-метрову яхту сім'ї Медведчука, яка знаходиться в Хорватії: уряд дав добро

Україна продасть арештовану 92-метрову яхту сім'ї Медведчука, яка знаходиться в Хорватії: уряд дав добро

Київ • УНН

 • 24860 перегляди

Кабінет Міністрів України схвалив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить родині Віктора Медведчука і знаходиться в Хорватії.

Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової  яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії, передає УНН із посиланням на АРМА.

Деталі

Раніше Кабмін вдосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном. Відповідні зміни були затверджені 14 листопада 2023 постановою Уряду № 1250.

"Це історичні зміни... спрямовані на створення рівних та наперед зрозумілих, прозорих умов для участі у відборі реалізаторів організацій з усього світу (юридичних осіб – нерезидентів), які мають необхідний досвід організації конкурентних торгів на міжнародному рівні відповідно до кращих світових практик та принципів проведення аукціонів. Порядок дасть змогу реалізувати високовартісні активи, які знаходяться за кордоном, за найбільш вигідною ціною. Внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном через електронну  платформу "Prozorro.Продажі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду міста Львова накладено арешт у кримінальному провадженні на майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а саме: судно (яхту) ROYAL ROMANCE, та передано в управління АРМА з метою реалізації. Крім того, АРМА здійснило масштабну роботу по взаємодії з Офісом Генеральної прокуратури України, Міністерством юстиції України, отримало  копію рішення Окружного суду м. Спліт, та копію рішення (апеляція) Окружного суду м. Спліт про конфіскацію судна і передачу Національному агентству для подальшої реалізації. Здійснено запити та отримано відповіді від усіх компетентних державних органів Республіки Хорватія щодо реалізації яхти. 

АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний  бюджет та обороноздатність нашої країни, а державні зрадники відповідатимуть  юридично та економічно.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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