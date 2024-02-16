Украина продаст арестованную 92-метровую яхту семьи Медведчука, которая находится в Хорватии: правительство дало добро
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины одобрил продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.
Кабинет министров Украины согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии, передает УНН со ссылкой на АРМА.
Детали
Ранее Кабмин усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и внедрил возможность их продажи за рубежом. Соответствующие изменения были утверждены 14 ноября 2023 года постановлением Правительства № 1250.
"Это исторические изменения... направленные на создание равных и заранее понятных, прозрачных условий для участия в отборе реализаторов организаций со всего мира (юридических лиц - нерезидентов), которые имеют необходимый опыт организации конкурентных торгов на международном уровне в соответствии с лучшими мировыми практиками и принципами проведения аукционов. Порядок позволит реализовать дорогостоящие активы, которые находятся за рубежом, по наиболее выгодной цене. Внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом через электронную платформу "Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении.
Напомним, постановлениями следственных судей Лычаковского районного суда города Львова наложен арест в уголовном производстве на имущество юридического лица-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а именно: судно (яхту) ROYAL ROMANCE, и передано в управление АРМА с целью реализации. Кроме того, АРМА осуществило масштабную работу по взаимодействию с Офисом Генеральной прокуратуры Украины, Министерством юстиции Украины, получило копию решения Окружного суда г. Сплит, и копию решения (апелляция) Окружного суда г. Сплит о конфискации судна и передаче Национальному агентству для дальнейшей реализации. Осуществлены запросы и получены ответы от всех компетентных государственных органов Республики Хорватия по реализации яхты.
АРМА убеждено, что средства от продажи яхты значительно усилят государственный бюджет и обороноспособность нашей страны, а государственные изменники будут отвечать юридически и экономически.
Украина продаст арестованную 92-метровую яхту семьи Медведчука, которая находится в Хорватии: правительство дало добро
Кабинет Министров Украины одобрил продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.
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