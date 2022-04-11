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АРМА передадуть яхту за 200 млн дол. нардепа Медведчука, підозрюваного в держзраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передадуть яхту вартістю близько 200 млн доларів нардепа-втікача Віктора Медведчука, підозрюваного в держзраді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

АРМА передадуть яхту за 200 млн дол. нардепа Медведчука, підозрюваного в держзраді

Цитата

«Офісом Генпрокурора вжито заходи щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яхти ROYAL ROMANCE, яка відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні, належить діючому народному депутату України, який підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що наразі яхта вартістю близько 200 млн доларів, на яку судом раніше накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває у порту м. Рієка, Республіка Хорватія.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про нардепа Віктора Медведчука.

Доповнення

Правоохоронці арештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартири, два майнових комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Раніше

Торік у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. 8 жовтня 2021 рокународному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

12 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

27 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.

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