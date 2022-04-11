АРМА передадуть яхту за 200 млн дол. нардепа Медведчука, підозрюваного в держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передадуть яхту вартістю близько 200 млн доларів нардепа-втікача Віктора Медведчука, підозрюваного в держзраді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Цитата
«Офісом Генпрокурора вжито заходи щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яхти ROYAL ROMANCE, яка відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні, належить діючому народному депутату України, який підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що наразі яхта вартістю близько 200 млн доларів, на яку судом раніше накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває у порту м. Рієка, Республіка Хорватія.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про нардепа Віктора Медведчука.
Доповнення
Правоохоронці арештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартири, два майнових комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Раніше
Торік у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. 8 жовтня 2021 рокународному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
12 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
27 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.