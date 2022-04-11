АРМА передадут яхту за 200 млн долл. нардепа Медведчука, подозреваемого в госизмене

Цитата

"Офисом Генпрокурора приняты меры по передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, яхты ROYAL ROMANCE, которая согласно собранным доказательствам в уголовном производстве, принадлежит действующему народному депутату Украины, который подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 с. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас яхта стоимостью около 200 млн долларов, на которую судом ранее наложен арест в уголовном производстве, находится в порту г. Риека, Республика Хорватия.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о нардепе Викторе Медведчуке.

Дополнение

Правоохранители арестовали активы общества, конечным бенефициаром которого является жена кума путина Виктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее

В мае прошлого года народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. 8 октября 2021 года народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействии деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле идет речь, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

12 октября Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

27 февраля народный депутат от "Оппозиционной платформы — При жизни" Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, убежал из-под домашнего ареста.