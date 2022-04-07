Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64140 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 73835 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84240 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89433 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99823 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152341 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71428 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152051 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110012 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69512 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

14 квітня, 15:57 • 10223 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24827 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13950 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 10661 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14839 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64140 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152341 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175745 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152051 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263255 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96759 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99341 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43894 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47264 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61846 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

Київ • УНН

 • 191087 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правоохоронці арештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартири, два майнових комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацполіцію.

Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

Цитата

"Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 6 квітня слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава".

"Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі", - зазначається в повідомленні.

Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів.

Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

"Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні дозволили арешт Медведчука.

Раніше

27 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з під домашнього арешту.

Контекст

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Венедиктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.

12 жовтня Печерський районний суд Києва, втім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,625.32