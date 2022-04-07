Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правоохоронці арештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартири, два майнових комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацполіцію.
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"Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 6 квітня слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава".
"Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі", - зазначається в повідомленні.
Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів.
Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.
"Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні дозволили арешт Медведчука.
Раніше
27 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з під домашнього арешту.
Контекст
8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру щодо державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. За словами Генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Венедиктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.
12 жовтня Печерський районний суд Києва, втім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.