Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правоохоронці арештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартири, два майнових комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацполіцію.