Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума пытается перебросить ответственность за нереализацию яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука на Офис генерального прокурора и ожидает, что суд в Хорватии даст ей еще несколько лет для продажи указанного имущества, пишет УНН.

"Сейчас, после отмены ареста Хорватским судом в связи с непредоставлением обвинительного акта - АРМА ожидает решение суда о передаче судна с легализацией его в Республике Хорватия", - написала Дума в своем тг-канале.

Дума даже не пренебрегает тем, чтобы хвастаться, что АРМА разработало порядок реализации арестованных активов за рубежом. А именно то, что руководительница агентства для воплощения собственных амбиций почти полгода разрабатывала указанные изменения и сделало фактически невозможным продажу яхты Royal Romance.

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива.

Конечно можно обвинять кого угодно и надеяться на то, что европейские партнеры снова пойдут на уступки Украине, однако хватит ли им на этот раз терпения. Особенно, если принять во внимание то, что эксперты предполагают, что Дума могла действовать в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи яхты.

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время, по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит отметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.