13 января, 19:36 • 26536 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 30866 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 28513 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 31335 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 46822 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 27709 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 30932 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35936 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 51295 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38868 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Комитет Рады поддержал кандидатуру Шмыгаля на министра энергетики - нардеп

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики. Ранее его уволили с должности министра обороны.

Комитет Рады поддержал кандидатуру Шмыгаля на министра энергетики - нардеп

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на министра энергетики. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Подробности

Энергетический комитет единогласно поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на министра энергетики. Давайте может сразу и на Минюст?

 - говорится в сообщении.

Также Гончаренко опубликовал повестку дня заседания Верховной Рады на сегодня, 14 января.

Голосование за военное положение и мобилизацию. О назначении Шмыгаля на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра энергетики Украины. И о назначении Дмитрия Наталухи на должность Председателя Фонда государственного имущества Украины

 - заявил нардеп.

Напомним

Во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. "За" проголосовали 265 народных депутатов.

До этого Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Денис Шмыгаль