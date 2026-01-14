Комитет Рады поддержал кандидатуру Шмыгаля на министра энергетики - нардеп

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на министра энергетики. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Энергетический комитет единогласно поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на министра энергетики. Давайте может сразу и на Минюст?

Также Гончаренко опубликовал повестку дня заседания Верховной Рады на сегодня, 14 января.

Голосование за военное положение и мобилизацию. О назначении Шмыгаля на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра энергетики Украины. И о назначении Дмитрия Наталухи на должность Председателя Фонда государственного имущества Украины