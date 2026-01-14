Комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на міністра енергетики - нардеп

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на міністра енергетики. Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Енергетичний комітет одноголосно підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на міністра енергетики. Давайте може одразу і на Мінюст?

Також Гончаренко опублікував порядок денний засідання Верховної Ради на сьогодні, 14 січня.

Голосування за воєнний стан та мобілізацію. Про призначення Шмигаля на посаду Першого віце-премʼєр-міністра України - Міністра енергетики України. Та про призначення Дмитра Наталухи на посаду Голови Фонду державного майна України