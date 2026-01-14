Комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на міністра енергетики - нардеп
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики. Раніше його звільнили з посади міністра оборони.
Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на міністра енергетики. Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
Енергетичний комітет одноголосно підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на міністра енергетики. Давайте може одразу і на Мінюст?
Також Гончаренко опублікував порядок денний засідання Верховної Ради на сьогодні, 14 січня.
Голосування за воєнний стан та мобілізацію. Про призначення Шмигаля на посаду Першого віце-премʼєр-міністра України - Міністра енергетики України. Та про призначення Дмитра Наталухи на посаду Голови Фонду державного майна України
Нагадаємо
У вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. "За" проголосували 265 народних депутатів.
До того Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.