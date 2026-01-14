$43.180.08
13 січня, 19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на міністра енергетики - нардеп

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики. Раніше його звільнили з посади міністра оборони.

Комітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на міністра енергетики - нардеп

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на міністра енергетики. Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Енергетичний комітет одноголосно підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на міністра енергетики. Давайте може одразу і на Мінюст?

 - йдеться в дописі.

Також Гончаренко опублікував порядок денний засідання Верховної Ради на сьогодні, 14 січня.

Голосування за воєнний стан та мобілізацію. Про призначення Шмигаля на посаду Першого віце-премʼєр-міністра України - Міністра енергетики України. Та про призначення Дмитра Наталухи на посаду Голови Фонду державного майна України

 - заявив нардеп.

Нагадаємо

У вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. "За" проголосували 265 народних депутатів.

До того Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Денис Шмигаль