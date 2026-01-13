$43.260.18
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В Украине с нового года вырос акцизный налог на топливо. Цены на автогаз выросли в среднем на 30 копеек, тогда как по бензину и дизелю изменений почти не произошло.

Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ

С нового года в Украине вырос акцизный налог на моторное топливо, в частности бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. В комментарии УНН эксперт по топливному рынку, директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн отметил, что по бензину и дизелю не произошло почти никаких изменений, зато цены на автогаз выросли в среднем на 30 копеек. По его словам, если не будет роста мировых цен, то, соответственно, не будет корректировки цен на топливо, но ситуацию может изменить корректировка курса валют. 

Детали 

В октябре Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете прогнозировал, что "запланированное повышение акцизной нагрузки на топливо будет обусловливать ускорение роста цен на него в последующие годы, в то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными". 

Отметим, что в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо.

Согласно документу, предусматривается постепенное повышение акцизного налога на моторное топливо.

В частности, с 1 января 2026 года ставки акциза на топливо на 1000 литров составляют: 

  • на бензин - 300,8 евро (было - 242,6 евро);
    • на дизель - 253,8 евро (было - 177,6 евро);
      • на газ - 198 евро (было - 148 евро). 

        Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо18.07.24, 11:19 • 75339 просмотров

        Как рассказал в комментарии УНН Сергей Куюн, с 1 января в пересчете на гривны больше всего вырос налог на дизель - на 2,25 гривен, бензин - 1,75 гривен, а сжиженный газ - 1,5 гривен. 

        Как видим, по бензину и по дизелю вообще нет никаких изменений. По сжиженному газу что-то буквально на 30 копеек выросла цена, поэтому в принципе это было прогнозируемо. Почему? Потому что в декабре существенно упали закупочные цены. Соответственно здесь два фактора сошлись - один положительный, другой отрицательный. Они в результате друг друга перекрыли. Фактически мы получили на выходе "ноль", то есть потребитель вообще никак не почувствовал этого подорожания 

        - сказал Куюн. 

        В то же время он добавил, что на некоторых АЗС выросли цены на газ, потому что не было "амортизации", как по светлым нефтепродуктам, поэтому есть немножко повышение. 

        На самом деле, если не будет роста мировых цен, то соответственно, я уверен, что не будет у нас корректировки цен на топливо. Сейчас есть ситуация с курсом валют. Пока это не значительный рост курса, но, если так будет продолжаться, то этот фактор будет давить на цену, потому что топливо - это импортный товар, покупаем за валюту. Чем дороже валюта, тем конечно гривен нужно больше  

        - добавил Куюн.

        Курс валют на 13 января: гривна продолжает девальвировать13.01.26, 08:00 • 2902 просмотра

        В контексте отключений света по Украине, эксперт заявил, что на цены на топливо влияет дефицит. 

        Если были бы перебои с поставками, нехватка топлива. Конечно, были бы предпосылки. Сейчас такого нет. У нас есть дополнительный спрос, в частности на генераторы, но на рынке нет нехватки топлива, а соответственно нет каких-то спекулятивных проявлений 

        - резюмировал эксперт. 

        К слову, по данным профильных сайтов, по состоянию на 13 января, средние цены на топливо на АЗС составляют: 

        • бензин А-95 премиум - 63,2 грн (+0,016%);
          • бензин А-95 - 58,36 грн (-0,017%);
            • бензин А-92 - 56,62 грн;
              • дизтопливо - 58,24 (-0,137%);
                • газ - 37,99 грн (+0,105%). 

                  Свириденко: Роста цен на топливо из-за российского удара по мосту в Одесской области не будет19.12.25, 23:52 • 4273 просмотра

                  Павел Башинский

