Курс валют на 13 января: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 13 января на уровне 43,26 гривны, что на 18 копеек больше, чем в предыдущий день. Курс евро составляет 50,53 гривны, а злотого - 12,00 гривны.
По состоянию на вторник, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,08 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,53. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,2552 грн (+18 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,5264 грн (+39 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0043 грн. (+13 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,90-43,35 грн, евро по 50,02-50,75 грн, злотый по 11,70 -12,20 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,28-43,31 грн/долл. и 50,55-50,57 грн/евро.
Напомним
По словам финтехэксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, в начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования.
