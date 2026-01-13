$43.080.09
Курс валют на 13 січня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 січня на рівні 43,26 гривні, що на 18 копійок більше, ніж попереднього дня. Курс євро становить 50,53 гривні, а злотого - 12,00 гривні.

Курс валют на 13 січня: гривня продовжує девальвувати

Станом на вівторок, 13 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,08 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,53. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2552 грн (+18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5264 грн (+39 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0043 грн. (+13 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,90-43,35 грн, євро за 50,02-50,75 грн, злотий за 11,70 -12,20 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,28-43,31 грн/дол. та 50,55-50,57 грн/євро.

      Нагадаємо

      За словами фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, на початку року гривня почала слабшати до долара та євро через сезонний фактор та вплив зовнішнього фінансування.

      Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла12.01.26, 06:06 • 5112 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України