Курс валют на 13 січня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 січня на рівні 43,26 гривні, що на 18 копійок більше, ніж попереднього дня. Курс євро становить 50,53 гривні, а злотого - 12,00 гривні.
Станом на вівторок, 13 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,08 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,53. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,2552 грн (+18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5264 грн (+39 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0043 грн. (+13 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 42,90-43,35 грн, євро за 50,02-50,75 грн, злотий за 11,70 -12,20 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,28-43,31 грн/дол. та 50,55-50,57 грн/євро.
Нагадаємо
За словами фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, на початку року гривня почала слабшати до долара та євро через сезонний фактор та вплив зовнішнього фінансування.
