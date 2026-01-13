$43.260.18
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Україні з нового року зріс акцизний податок на пальне. Ціни на автогаз зросли в середньому на 30 копійок, тоді як по бензину та дизелю змін майже не відбулося.

Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ

З нового року в Україні зріс акцизний податок на моторне пальне, зокрема бензин, дизельне паливо та скраплений газ. У коментарі УНН експерт з паливного ринку, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн зазначив, що по бензину та дизелю не відбулося майже ніяких змін, натомість ціни на автогаз зросли в середньому на 30 копійок. За його словами, якщо не буде зростання світових цін, то, відповідно, не буде коригування цін на пальне, але ситуацію може змінити коригування курсу валют. 

Деталі 

У жовтні Національний банк України у своєму інфляційному звіті прогнозував, що "заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме пришвидшення зростання цін на нього в наступні роки, водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними". 

Зазначимо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Відповідно до документу, передбачається поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.

Зокрема, з 1 січня 2026 року ставки акцизу на пальне на 1000 літрів становлять: 

  • на бензин - 300,8 євро (було - 242,6 євро);
    • на дизель - 253,8 євро (було - 177,6 євро);
      • на газ - 198 євро (було - 148 євро). 

        Рада ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо18.07.24, 11:19 • 75339 переглядiв

        Як розповів у коментарі УНН Сергій Куюн, з 1 січня у перерахунку на гривні найбільше зріс податок на дизель - на 2,25 гривень, бензин - 1,75 гривень, а скраплений газ - 1,5 гривень. 

        Як бачимо, то по бензину і по дизелю взагалі немає ніяких змін. По скрапленому газу щось буквально на 30 копійок зросла ціна, тому в принципі це було прогнозовано. Чому? Тому що у грудні суттєво впали закупівельні ціни. Відповідно тут два фактори зійшлося - один позитивний, інший негативний. Вони у результаті один одного перекрили. Фактично ми отримали на виході "нуль", тобто споживач взагалі ніяк не відчув цього подорожчання 

        - сказав Куюн. 

        Водночас він додав, що на деяких АЗС зросли ціни на газ, тому що не було "амортизації", як по світлих нафтопродуктах, тому є трошки підвищення. 

        Насправді, якщо не буде зростання світових цін, то відповідно, я впевнений, що не буде у нас коригування цін на пальне. Зараз є ситуація з курсом валют. Поки це не значні зростання курсу, але, якщо так буде тривати, то цей фактор буде тиснути на ціну, тому що пальне - це імпортний товар, купуємо за валюту. Чим дорожча валюта, тим звісно гривень треба більше  

        - додав Куюн.

        Курс валют на 13 січня: гривня продовжує девальвувати13.01.26, 08:00 • 2896 переглядiв

        У контексті відключень світла по Україні, експерт заявив, що на ціни на пальне впливає дефіцит. 

        Якщо були б перебої з постачанням, нестача пального. Звісно, були б передумови. Зараз такого немає. У нас є додатковий попит, зокрема на генератори, але на ринку немає нестачі пального, а відповідно немає якихось спекулятивних проявів 

        - резюмував експерт. 

        До слова, за даними профільних сайтів, станом на 13 січня, середні ціни на пальне на АЗС становлять: 

        • бензин А-95 преміум - 63,2 грн (+0,016%);
          • бензин А-95 - 58,36 грн (-0,017%);
            • бензин А-92 - 56,62 грн;
              • дизпаливо - 58,24 (-0,137%);
                • газ - 37,99 грн (+0,105%). 

                  Свириденко: Зростання цін на пальне, через російський удар по мосту на Одещині, не буде 19.12.25, 23:52 • 4273 перегляди

                  Павло Башинський

