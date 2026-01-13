Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ

З нового року в Україні зріс акцизний податок на моторне пальне, зокрема бензин, дизельне паливо та скраплений газ. У коментарі УНН експерт з паливного ринку, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн зазначив, що по бензину та дизелю не відбулося майже ніяких змін, натомість ціни на автогаз зросли в середньому на 30 копійок. За його словами, якщо не буде зростання світових цін, то, відповідно, не буде коригування цін на пальне, але ситуацію може змінити коригування курсу валют.

У жовтні Національний банк України у своєму інфляційному звіті прогнозував, що "заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме пришвидшення зростання цін на нього в наступні роки, водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними".

Зазначимо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Відповідно до документу, передбачається поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.

Зокрема, з 1 січня 2026 року ставки акцизу на пальне на 1000 літрів становлять:

на бензин - 300,8 євро (було - 242,6 євро);

на дизель - 253,8 євро (було - 177,6 євро);

на газ - 198 євро (було - 148 євро).

Як розповів у коментарі УНН Сергій Куюн, з 1 січня у перерахунку на гривні найбільше зріс податок на дизель - на 2,25 гривень, бензин - 1,75 гривень, а скраплений газ - 1,5 гривень.

Як бачимо, то по бензину і по дизелю взагалі немає ніяких змін. По скрапленому газу щось буквально на 30 копійок зросла ціна, тому в принципі це було прогнозовано. Чому? Тому що у грудні суттєво впали закупівельні ціни. Відповідно тут два фактори зійшлося - один позитивний, інший негативний. Вони у результаті один одного перекрили. Фактично ми отримали на виході "нуль", тобто споживач взагалі ніяк не відчув цього подорожчання - сказав Куюн.

Водночас він додав, що на деяких АЗС зросли ціни на газ, тому що не було "амортизації", як по світлих нафтопродуктах, тому є трошки підвищення.

Насправді, якщо не буде зростання світових цін, то відповідно, я впевнений, що не буде у нас коригування цін на пальне. Зараз є ситуація з курсом валют. Поки це не значні зростання курсу, але, якщо так буде тривати, то цей фактор буде тиснути на ціну, тому що пальне - це імпортний товар, купуємо за валюту. Чим дорожча валюта, тим звісно гривень треба більше - додав Куюн.

У контексті відключень світла по Україні, експерт заявив, що на ціни на пальне впливає дефіцит.

Якщо були б перебої з постачанням, нестача пального. Звісно, були б передумови. Зараз такого немає. У нас є додатковий попит, зокрема на генератори, але на ринку немає нестачі пального, а відповідно немає якихось спекулятивних проявів - резюмував експерт.

До слова, за даними профільних сайтів, станом на 13 січня, середні ціни на пальне на АЗС становлять:

бензин А-95 преміум - 63,2 грн (+0,016%);

бензин А-95 - 58,36 грн (-0,017%);

бензин А-92 - 56,62 грн;

дизпаливо - 58,24 (-0,137%);

газ - 37,99 грн (+0,105%).

