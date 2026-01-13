Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
Київ • УНН
В Україні з нового року зріс акцизний податок на пальне. Ціни на автогаз зросли в середньому на 30 копійок, тоді як по бензину та дизелю змін майже не відбулося.
З нового року в Україні зріс акцизний податок на моторне пальне, зокрема бензин, дизельне паливо та скраплений газ. У коментарі УНН експерт з паливного ринку, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн зазначив, що по бензину та дизелю не відбулося майже ніяких змін, натомість ціни на автогаз зросли в середньому на 30 копійок. За його словами, якщо не буде зростання світових цін, то, відповідно, не буде коригування цін на пальне, але ситуацію може змінити коригування курсу валют.
Деталі
У жовтні Національний банк України у своєму інфляційному звіті прогнозував, що "заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме пришвидшення зростання цін на нього в наступні роки, водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними".
Зазначимо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.
Відповідно до документу, передбачається поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.
Зокрема, з 1 січня 2026 року ставки акцизу на пальне на 1000 літрів становлять:
- на бензин - 300,8 євро (було - 242,6 євро);
- на дизель - 253,8 євро (було - 177,6 євро);
- на газ - 198 євро (було - 148 євро).
Рада ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо18.07.24, 11:19 • 75339 переглядiв
Як розповів у коментарі УНН Сергій Куюн, з 1 січня у перерахунку на гривні найбільше зріс податок на дизель - на 2,25 гривень, бензин - 1,75 гривень, а скраплений газ - 1,5 гривень.
Як бачимо, то по бензину і по дизелю взагалі немає ніяких змін. По скрапленому газу щось буквально на 30 копійок зросла ціна, тому в принципі це було прогнозовано. Чому? Тому що у грудні суттєво впали закупівельні ціни. Відповідно тут два фактори зійшлося - один позитивний, інший негативний. Вони у результаті один одного перекрили. Фактично ми отримали на виході "нуль", тобто споживач взагалі ніяк не відчув цього подорожчання
Водночас він додав, що на деяких АЗС зросли ціни на газ, тому що не було "амортизації", як по світлих нафтопродуктах, тому є трошки підвищення.
Насправді, якщо не буде зростання світових цін, то відповідно, я впевнений, що не буде у нас коригування цін на пальне. Зараз є ситуація з курсом валют. Поки це не значні зростання курсу, але, якщо так буде тривати, то цей фактор буде тиснути на ціну, тому що пальне - це імпортний товар, купуємо за валюту. Чим дорожча валюта, тим звісно гривень треба більше
Курс валют на 13 січня: гривня продовжує девальвувати13.01.26, 08:00 • 2896 переглядiв
У контексті відключень світла по Україні, експерт заявив, що на ціни на пальне впливає дефіцит.
Якщо були б перебої з постачанням, нестача пального. Звісно, були б передумови. Зараз такого немає. У нас є додатковий попит, зокрема на генератори, але на ринку немає нестачі пального, а відповідно немає якихось спекулятивних проявів
До слова, за даними профільних сайтів, станом на 13 січня, середні ціни на пальне на АЗС становлять:
- бензин А-95 преміум - 63,2 грн (+0,016%);
- бензин А-95 - 58,36 грн (-0,017%);
- бензин А-92 - 56,62 грн;
- дизпаливо - 58,24 (-0,137%);
- газ - 37,99 грн (+0,105%).
Свириденко: Зростання цін на пальне, через російський удар по мосту на Одещині, не буде 19.12.25, 23:52 • 4273 перегляди