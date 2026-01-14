ЦПД: коммунальный коллапс на ВОТ – результат российского "хозяйствования"
Киев • УНН
На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей фиксируются масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Коммунальная инфраструктура на ВОТ системно деградировала из-за отсутствия инвестиций и ремонтов со стороны оккупационных властей.
С наступлением морозов значительная часть временно оккупированных территорий Украины оказалась без базовых условий для жизни: масштабные отключения электроэнергии, воды и связи фиксируются одновременно в захваченных Россией частях Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Местами люди остались еще и без отопления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оккупационные власти объясняют коллапс погодными условиями, и это имеет значение.
Однако основная причина в другом: за годы оккупации коммунальная инфраструктура региона системно деградировала. Россия не инвестирует в модернизацию сетей и не проводит полноценных ремонтов. Показательно, что при этом РФ всегда находит средства на создание очередных музеев "русского мира", выставки, памятники и содержание пропагандистских медиа. Забота о людях в этой системе - лишняя статья расходов
Там подчеркивают, что государство-оккупант не желает обеспечить даже минимальные условия для жизни гражданского населения.
"Обещанная "лучшая жизнь с Россией" на практике обернулась постоянной борьбой за выживание: за воду, за свет, за тепло, за человеческое достоинство", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Оккупационные медиа прекратили освещать водный кризис на ВОТ Донетчины, сосредоточившись на новогодних праздниках, тогда как местные жители в соцсетях рассказывают об отсутствии системных решений. В регионе процветает "водный бизнес", а жителям приходят платежки за отсутствующую услугу, что создает кастовую систему доступа к воде.
"Три года живем в аду": жители ТОТ требуют от оккупационных властей ремонта поврежденного жилья - ЦПД06.12.25, 08:15 • 4649 просмотров