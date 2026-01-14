$43.260.18
13 января, 19:36
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
ЦПД: коммунальный коллапс на ВОТ – результат российского "хозяйствования"

Киев • УНН

 • 810 просмотра

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей фиксируются масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Коммунальная инфраструктура на ВОТ системно деградировала из-за отсутствия инвестиций и ремонтов со стороны оккупационных властей.

ЦПД: коммунальный коллапс на ВОТ – результат российского "хозяйствования"

С наступлением морозов значительная часть временно оккупированных территорий Украины оказалась без базовых условий для жизни: масштабные отключения электроэнергии, воды и связи фиксируются одновременно в захваченных Россией частях Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Местами люди остались еще и без отопления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационные власти объясняют коллапс погодными условиями, и это имеет значение.

Однако основная причина в другом: за годы оккупации коммунальная инфраструктура региона системно деградировала. Россия не инвестирует в модернизацию сетей и не проводит полноценных ремонтов. Показательно, что при этом РФ всегда находит средства на создание очередных музеев "русского мира", выставки, памятники и содержание пропагандистских медиа. Забота о людях в этой системе - лишняя статья расходов

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что государство-оккупант не желает обеспечить даже минимальные условия для жизни гражданского населения.

"Обещанная "лучшая жизнь с Россией" на практике обернулась постоянной борьбой за выживание: за воду, за свет, за тепло, за человеческое достоинство", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Оккупационные медиа прекратили освещать водный кризис на ВОТ Донетчины, сосредоточившись на новогодних праздниках, тогда как местные жители в соцсетях рассказывают об отсутствии системных решений. В регионе процветает "водный бизнес", а жителям приходят платежки за отсутствующую услугу, что создает кастовую систему доступа к воде.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина