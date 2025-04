Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

Британська співачка, солістка гурту Portishead Бет Гіббонс виступила на сцені фестивалю Coachella у суботу, 12 квітня. Це стало її першим сольним виступом та першим виконанням з моменту появи Portishead на сцені на тому ж фестивалі у 2008 році. Про це повідомляє NME, передає УНН.

Деталі

Під час виступу Гіббонс виконала пісню "Glory Box", яка була написана 1994 року. Виступ співачки складався з 10 пісень, серед яких - "Tell Me Who You Are Today", "Floating On A Moment", "Lost Changes", "Beyond The Sun", "Reaching Out" тощо.

Гіббонс виступає з сольним туром по різних країнах світу, зокрема у Північній Америці. Тур проходить на підтримку її дебютного сольного альбому "Lives Outgrown".

Гурт Portishead з’явився у британському Брістолі 1991 року. Він вважається одним з основних представників бристольської андеграунд-сцени: за час існування музиканти випустили 4 альбоми. У 2022 році Portishead виступили на концерті на підтримку біженців і дітей, які постраждали від російської агресії проти України.

