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The Guardian

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

Київ • УНН

 • 117199 перегляди

Бет Гіббонс, солістка Portishead, дала перший сольний концерт на Coachella, виконавши хіт "Glory Box" та інші пісні зі свого нового альбому. Portishead виступали на підтримку України у 2022.

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

Британська співачка, солістка гурту Portishead Бет Гіббонс виступила на сцені фестивалю Coachella у суботу, 12 квітня. Це стало її першим сольним виступом та першим виконанням з моменту появи Portishead на сцені на тому ж фестивалі у 2008 році. Про це повідомляє NME, передає УНН.

Деталі

Під час виступу Гіббонс виконала пісню "Glory Box", яка була написана 1994 року. Виступ співачки складався з 10 пісень, серед яких - "Tell Me Who You Are Today", "Floating On A Moment", "Lost Changes", "Beyond The Sun", "Reaching Out" тощо.

Гіббонс виступає з сольним туром по різних країнах світу, зокрема у Північній Америці. Тур проходить на підтримку її дебютного сольного альбому "Lives Outgrown".

Гурт Portishead з’явився у британському Брістолі 1991 року. Він вважається одним з основних представників бристольської андеграунд-сцени: за час існування музиканти випустили 4 альбоми. У 2022 році Portishead виступили на концерті на підтримку біженців і дітей, які постраждали від російської агресії проти України.

Нагадаємо

На фестивалі Coachella 2025 музиканти гурту The Prodigy вшанували пам’ять покійного фронтмена Кіта Флінта. Вони використали лазерний силует Флінта.

@dperezaudio #BethGibbons performing #GloryBox live at @coachella, 2025. #portishead #dummy #coachella #coachella2025 #livemusic #concerttok #musictok #concerts #music #ontour #electronic #electronicmusic #festivalseason #festival ♬ Glory Box - Portishead
Євген Устименко

Євген Устименко

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