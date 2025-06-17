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Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора
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Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора
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Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка Генпрокурором. Голосування у Раді відбудеться одразу після початку роботи.

Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора

Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності підтримав подання Президента щодо призначення голови Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував на Парламенту призначити Руслана Кравченко Генпрокурором України. 15 за, 2 утриматись

- написав Железняк. 

За його словами, сьогодні процедура призначення у залі почнеться одразу після початку роботи Ради по порядку денному і десь до 14:30 відбудеться фінальне голосування.

Зазначимо, що Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури.

Біографічна довідка

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Державна податкова служба України
Київська область
Кравченко Руслан Андрійович
Луганська область
Генеральний прокурор (Україна)
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