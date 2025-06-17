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Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора
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Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора
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Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора

Киев • УНН

 • 3282 просмотра

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал назначить Руслана Кравченко Генпрокурором. Голосование в Раде состоится сразу после начала работы.

Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора

Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление Президента о назначении главы Государственной налоговой службы Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Парламенту назначить Руслана Кравченко Генпрокурором Украины. 15 за, 2 воздержались

- написал Железняк. 

По его словам, сегодня процедура назначения в зале начнется сразу после начала работы Рады по повестке дня и где-то до 14:30 состоится финальное голосование.

Отметим, что Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал в должности следователя, позже - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на разных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Государственная налоговая служба Украины
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